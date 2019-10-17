Продажи страховых продуктов через онлайн-канал растут

По данным Центробанка, за первое полугодие прирост премий на страховом рынке без ОМС составил около 1 процента.

В прошлом году премии прибавили 13,3 процента за тот же период. О конкуренции на рынке, росте онлайн-продаж и перспективных сегментах в интервью "РГ" рассказал генеральный директор, председатель правления СПАО "Ингосстрах" Михаил Волков.

С чем связан почти нулевой прирост премий?

Михаил Волков: Стагнация рынка связана прежде всего с очевидным спадом в сегменте страхования жизни, который был драйвером роста последние годы. Центробанк ужесточил требования к продаже таких продуктов банками, спад рынка страхования жизни составил более 10 процентов. Инвестиционное страхование жизни - достаточно специфический продукт, и продавать его неквалифицированным инвесторам нужно очень осознанно. То, что регулятор ужесточает требования к продажам, правильно. Клиент должен четко понимать, что он покупает.

В части розничного страхования для нас определяющими по-прежнему остаются моторные виды. Количество проданных полисов ОСАГО за первое полугодие на рынке в целом практически не изменилось, при этом на 5 с лишним процентов упала средняя премия. Продолжают снижаться сборы страховщиков по каско. В этих сегментах, как и во всех розничных, сейчас очень жесткая конкуренция. Рынок концентрируется, остается все меньше игроков, и победят самые профессиональные.

Мы в первом полугодии очень активно росли. Несмотря на падение рынка, мы нарастили сборы по автокаско на 10,6 процента, а по ОСАГО - на 50,5 процента, наша рыночная доля в этом сегменте за полугодие выросла до 14 процентов. По итогам первых шести месяцев "Ингосстрах" занял первую позицию на розничном рынке. Так что мы своими результатами довольны.

"Ингосстрах" увеличивает уставный капитал - он будет самый высокий на рынке, размер чистых активов у нас тоже один из самых больших.

А какие точки роста вы видите?

Михаил Волков: Рынок корпоративного страхования почти не растет, а мы прибавили очень существенно - выросли более чем на 50 процентов и достигли доли рынка свыше 14 процентов, уверенно заняв вторую строчку по итогам 1-го полугодия. Мы работаем с компаниями из рейтинга "Эксперт 400", обновили нашу стратегию и получили результат, которого ожидали. Большой плюс для корпоративных клиентов - надежная перестраховочная защита, а у "Ингосстраха" она одна из лучших на рынке, и мы будем и дальше наращивать портфель.

За шесть месяцев года с помощью IngoMobile было оформлено свыше 19 тысяч договоров

Есть перспективы роста и в розничном сегменте. Мы, например, серьезно увеличили портфель по страхованию имущества физических лиц - за счет омниканальности. Этот вид традиционно больше продается через агентов, поэтому мы увеличиваем агентскую сеть, а также активно инвестируем в цифровые технологии, развиваем онлайн-канал.

Все наши страховые продукты представлены на сайте и в мобильном приложении. За шесть месяцев года с помощью IngoMobile было оформлено свыше 19 тысяч договоров, а объем премии по договорам, оформленным онлайн, увеличился в 4 раза. В целом это пока скромные суммы в сравнении с итоговыми показателями продаж, но все равно, это уже миллиарды рублей, которые значимы для нас и для рынка в целом.

У автовладельцев появилась возможность решать споры со страховщиками через омбудсмена. Насколько это эффективный институт?

Михаил Волков: Институт хороший, правильный. Но сегодня рано подводить итоги, несмотря на то, что уже получено несколько десятков тысяч обращений. Пока идет этап обучения - больше половины обращений было отклонено из-за неправильного оформления. Также надо смотреть на то, какая будет формироваться судебная практика. Около 174 обращений было передано в суд.

Институт омбудсмена создавался в том числе и для борьбы с мошенничеством. Объем средств, которые выплачиваются по не совсем законным требованиям, огромный. Я на днях смотрел фильм 1944 года с названием "Двойная страховка", с тех пор мало что изменилось, но там финал положительный - преступник наказан. А в реальной жизни, к сожалению, мошенники зачастую получают сверхприбыли. Вместе с регулятором и правоохранительными органами мы очень много делаем для того, чтобы пресекать эту деятельность.

Каковы перспективы онлайн-страхования, и какие продукты наиболее востребованы в онлайне?

Михаил Волков: Онлайн занимает достойное место в нашей омниканальной модели. Самое главное, чтобы было удобно клиенту. Через онлайн-канал проще покупать простые коробочные продукты. Я всегда все тестирую сам, у меня установлено приложение IngoMobile, в котором собрано более 20 разных полисов - и ВЗР, и ДМС, и полисы на автомобили. Момент продления полисов, очередной оплаты - очень удобно, когда приложение тебе об этом напоминает, и ты можешь сам всеми полисами управлять. В прошлом году мы запустили оформление полиса каско и страхования имущества физических лиц в онлайн-режиме. По обоим видам доступен видеоосмотр, то есть вы можете застраховать автомобиль или квартиру, не приезжая в офис. Сегодня в "Ингосстрахе" можно еще и заявить убытки по каско онлайн. И мы уже отмечаем динамичный рост числа заявляемых убытков через мобильное приложение. Пока что это всего около 40 обращений в неделю, но мы рассчитываем на активное развитие сервиса. В целом за первое полугодие у нас больше миллиона авторизованных входов в приложение, что уже говорит о массовости онлайн-услуг. Мы постоянно совершенствуем и приложение, и сайт. Мир очень быстро меняется, и мы стремимся быть гибкими и мобильными.

"Ингосстрах" в этом году стал генеральным спонсором Большого театра - расскажите об этом подробнее.

Михаил Волков: Мы гордимся этим сотрудничеством, далеко не каждый может удостоиться столь почетного звания. Это вопрос не столько денег, сколько взаимного доверия между нашими брендами. Я всегда говорю, что, при всем уважении ко всем творческим коллективам, есть театры, а есть Большой театр. В этом году он открыл 244-й сезон. С одной стороны, мы помогаем развитию главного театра страны, с другой - мы предложили ряд проектов. Например, "Большой - детям", призванный популяризировать искусство театра среди детей и молодежи, в первую очередь из необеспеченных семей. Несколько лет назад у нас был совместный проект с Третьяковской галерей, когда мы в стиле передвижников возили выставки по стране. Это дало возможность жителям всей страны приобщиться к искусству. Сейчас хотим применить этот же опыт в нашем партнерстве с Большим театром - целую постановку вывезти на локальные сцены сложно, но мы хотим попробовать вывезти на гастроли звезд театра.

Поддержка проектов в области культуры и искусства всегда была важной частью нашей стратегии. "Ингосстрах" много делает для развития культуры в России, мы взаимодействуем с Эрмитажем, Третьяковской галерей, Музеем изобразительных искусств имени Пушкина, Музеем современного искусства "Гараж".

Сотрудничество с Большим театром - это особая страница в нашей истории.