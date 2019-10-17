Профессор рассказал о самом опасном месте в квартире

Профессор кафедры общественного здравоохранения, науки об окружающей среде и иммунологии в Университете Аризоны микробиолог Чарльз Герб заявил, что главным рассадником опасных микроорганизмов в квартире является кухонная раковина.

- В ней больше бактерий, чем в унитазе. Кроме того, на кухне мы готовим продукты, которые могут распространять сальмонеллу и кишечную палочку. Также многие люди размораживают сырые мясные продукты в раковинах или ополаскивают там сырую курицу. Вот почему ваша собака пьет из туалета. Она умнее, чем вы думаете. Также недавнее исследование показало, что на разделочной доске больше микробов, чем на сиденье унитаза, - отметил ученый.

Среди других самых грязных предметов на кухне Чарльз Герб выделил столешницу, губки, тряпки для мытья посуды, полотенца и ручки холодильника.