Промышленники возражают против нового углеродного налога

В России начал реализовываться федеральный проект "Чистый воздух", в рамках которого в 12 городах - промышленных центрах будут сформированы сводные расчеты загрязнения атмосферного воздуха.

"На основании расчетов будут определены квоты на выброс загрязняющих веществ и сформированы планы предприятий по снижению выбросов. К концу 2024 года совокупный объем выбросов в России за отчетный год должен быть снижен на 22%. Помимо снижения выбросов можно прогнозировать также снижение эмиссии парниковых газов, вызванное модернизацией крупных промпредприятий, - заявил замминистра природных ресурсов и экологии Владимир Логинов на VIII Экологическом форуме. - В реализации нацпроекта "Экология" особенно важен конструктивный диалог бизнеса и государства, технологической ответственности общества в целом".

Однако сроки реализации нацпроекта "Экология" могут быть сдвинуты, прогнозирует глава Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. "Программа "Чистый воздух" находится под угрозой срыва именно из-за позиции ведомств. Не разработаны часть положений, часть нормативных актов, до регионов не доводится финансирование" - заявил он.

По его мнению, "отставание может быть на два года как минимум". Тем не менее, президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин считает, что в 2020 году ситуация выправится. "В следующем году мы должны наверстать то, что не сделали в этом, и в части нормативно-правовой базы, и в части финансирования. Сейчас в порядке исключения правительство принимает решение, что при финансировании нацпроектов неиспользованные средства перейдут на следующий год, но чтобы в 2020 году их освоить, нужно до конца этого года нормативную базу подготовить", - отметил глава РСПП.

Россия уже серьезно сократила выбросы ­парниковых газов

80% расходов по реализации нацпроекта "Экология" и так возложены на бизнес. "В остальных нацпроектах преобладает бюджетное финансирование, здесь - частное", - отметил Шохин. Он напомнил, что, по оценке независимых аудиторов EY, Россия уже сократила выбросы парниковых газов до 70-75% к уровню 1990 года. "Это надо иметь в виду, но это не значит, что мы не должны работать над улучшением экологии, сокращением эмиссии парниковых газов. Но мы категорически против того, чтобы самих себя облагать новым налогом. И когда мы говорим, что против повышения налоговой нагрузки, нам альтернативу предлагают - давайте углеродный сбор введем и некий фонд создадим, наблюдательный совет фонда, пригласим бизнес, будем решать, куда вкладываться. Но мы-то считаем, что лучше такие механизмы использовать как стимулирование НДТ, для того чтобы технологию менять. А не просто сверху решать, куда вложиться", - подытожил глава РСПП. Речь идет о внесенном минэкономразвития в правительство законопроекте, который вводит с 2025 года углеродный налог.