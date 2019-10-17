Путин назвал ВГИК "мягкой силой"

Президент посетил Всероссийский государственный институт кинематографии и встретился с мастерами, молодыми выпускниками и студентами. Главу государства попросили помочь победить "пиратов" и рассказали о том, что господдержка теперь станет полностью прозрачной и каждый сможет следить, насколько эффективно кинематографисты ей пользуются.

"ВГИК стал существенной частью культурного ландшафта... Это вклад в мировую культуру", - оценил Владимир Путин. "Ваши специалисты работают как в нашей стране, так и за рубежом, вы обучаете студентов из-за рубежа. И все это - серьезная российская мягкая сила", - сказал он.

Глава государства поздравил ВГИК с юбилеем и пожелал успехов и в подготовке кадров, и в том, "чтобы вашими руками, вашим сердцем и вашим талантом и талантом ваших воспитанников создавались бы новые шедевры, которые радовали бы зрителей не только в нашей стране, но и во всем мире".

Ректор ВГИК Владимир Малышев заявил: "Мы стоим на том, что соблюдаем национальные традиции, но в то же время не отстаем в инновациях". Заметив, что в честь юбилея обычно принято обращаться с просьбами, ректор вдруг сказал: "Мы в трудном положении... По большому счету, просить нечего". "Я пошел", - улыбнулся Владимир Путин. А Малышев продолжил: "При вашей личной поддержке построен новый учебный корпус - в два раза больше площадей, технически переоснастились так, что можно конкурировать с современными студиями. У нас гранты президентские. По вашему указу 200 процентов московской зарплаты педагогам держим уровень". Ректор предложил разработать для творческих вузов мировой рейтинг и посетовал на излишнюю опеку со стороны Минобрнауки. "Рейтинги - очень относительная вещь", - прокомментировал Путин, но добавил, что для творческих вузов это можно сделать, хоть и будет непросто. Поддержал он и идею выработки ВГИКом своих стандартов образования.

Министр культуры Владимир Мединский приготовил небольшую сенсацию - с понедельника заработает новая прозрачная система господдержки киноотрасли. Каждый сможет в любой момент посмотреть, какой фильм получил сколько поддержки от государства, и какая у нее эффективность. "Мы полностью открываем все карты", - сказал министр. "В открытом доступе будет и доска позора - фильмы, которые не вернули возвратную часть, или если вообще ничего не сняли... Отдельные фамилии очень звучные", - заинтриговал он. "Никто в этом списке никогда господдержки не получит, пока не закончит отношения с государством и не вернет деньги. Мы с Генпрокуратурой в контакте", - заверил Мединский. "Запугивает... Юбилей сегодня", - прокомментировал Путин. "Это те киножулики, которые не дают нормально работать и дискредитируют отрасль", - пояснил министр.

Еще глава Минкультуры возмутился фактами "пиратства", призвав разрушить их "самыми жесткими государственными мерами". "Но это не должны быть усилия против наших отечественных операторов, - обозначил он. - В первую очередь, это поисковые системы зарубежные, которые дают ссылки на пиратский контент". "Без жестких политических указаний, без политической воли, мы не можем довести эту борьбу до конца", - резюмировал он и передал коллективное письмо со словами: "Вся отрасль стоит за нас". "Бичом кинематографа" "пиратов" назвал и режиссер Карен Шахназаров.

Президент также посмотрел класс-концерт выпускников и похвалил исполнение песни "Когда мы были на войне". "Как настоящие казаки", - сказал он. Еще глава государства осмотрел учебные помещения и, в частности, посетил мастерскую по изготовлению кукол. Путин кратко побеседовал с иностранными студентами и зашел в павильоны, где студенты - в основном девушки - снимали свои работы. И педагог сказал, что раньше представительниц прекрасного пола на операторском факультете было мало, ведь камеры тяжелые, а сейчас - большинство. "Покрепче стали", - улыбнулся президент.