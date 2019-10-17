Путин поручил исследовать предпочтения молодежи в Рунете

Президент России Владимир Путин указал правительству регулярно проводить исследования потребительских предпочтений и особенностей поведения молодежной аудитории в российской части интернета. Об этом говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

Цель - повышение уровня информированности органов власти и организаций, работающих в сфере воспитания, "о влиянии информационной среды на формирование взглядов подрастающего поколения".

Также глава государства поручил правительству создать на базе некоммерческой организации координационный центр по организации производства контента, направленного на духовно-нравственное воспитание молодежи, и его распространения в интернете.

Доклад на эту тему необходимо представить до декабря.