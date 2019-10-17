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17.10.2019 12:47
Рубрика: Власть

Путин предложил Думе отозвать признание комиссии в рамках Женевских конвенций

Текст: Татьяна Замахина

Комиссия, которая расследует предполагаемые серьезные нарушения гуманитарного права, "с 1991 года фактически не выполняет своих функций", российского представителя в ее составе нет. В связи с этим президент РФ Владимир Путин предложил отозвать заявление о признании этой комиссии.

В Госдуму поступил законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года. На основании этого документа и была учреждена международная комиссия, в компетенцию которой входят расследование предполагаемых серьезных нарушений гуманитарного права в рамках вооруженного конфликта международного характера.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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РФ уплачивает в бюджет комиссии ежегодный взнос. Однако эта структура "с 1991 года фактически не выполняет своих функций", российского представителя в ее составе нет, указывается в документах.

- С учетом этих обстоятельств дальнейшее признание компетенции комиссии не представляется целесообразным, - говорится в законопроекте, внесенном президентом . - Кроме того, в нынешней международной обстановке риски злоупотребления полномочиями комиссии в политических целях со стороны недобросовестных государств существенно возрастают.

Поскольку заявление о компетенции комиссии сделано СССР в форме постановления Верховного Совета СССР, то и его отзыв должен быть осуществлен в форме федерального закона.

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