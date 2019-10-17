Путин провел тренировку сил и средств стратегического сдерживания

Верховный главнокомандующий провел тренировку сил и средств стратегического сдерживания в рамках командно-штабных учений "Гром-2019". Командование осуществлялось из Национального центра управления обороной РФ, сообщили в пресс-службе Кремля.

Состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет с подлодок Северного и Тихоокеанского флотов из акватории Баренцева и Охотского морей по полигонам на Камчатке и в Архангельской области.

В учениях были задействованы корабли Северного флота и Каспийской флотилии: произвели пуски высокоточных крылатых ракет "Калибр". Также приняли участие самолеты дальней авиации Ту-95МС. Расчет комплекса "Ярс" с космодрома "Плесецк" выполнил пуск межконтинентальной баллистической ракеты по полигону "Кура".

Задачи выполнены в полном объеме, все ракеты достигли целей.