Путин решит вопрос с бесплатностью второго высшего для режиссеров

Получение второго высшего образования по ряду профессий может стать бесплатным. Речь идет, в частности, о режиссерах и сценаристах.

"Мы этот вопрос решим - или путем существенного увеличения количества грантов или снятием этих ограничений по получению второго высшего образования", - заявил президент на встрече с мастерами, выпускниками и студентами ВГИК.

Режиссер Вадим Абдрашитов выступил с соответствующим предложением. Сейчас во ВГИКе нужно заплатить 470 тысяч рублей в год для получения второго высшего. Он перечислил "смыслообразующие специальности", по которым, по его мнению, второе высшее образование должно быть бесплатным: режиссура, драматургия, писательское дело, дирижирование.

Глава государства отметил, что есть опасения в правительстве: стоит открыть "форточку" для одной отрасли, сразу по всем остальным будет то же самое. При этом согласился, что по ряду направлений - в частности, режиссуре, драматургии и другим, "нельзя подходить с общими мерками".