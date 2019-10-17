Раскрыта реальная стоимость самого дорогого iPhone

Стоимость комплектующих, из которых состоит смартфон нового поколения Apple iPhone 11 Pro Max в максимальной комплектации 512 Гб, составляет 490 долларов. К такому выводу пришли эксперты TechInsights.

По их словам, самый дорогой компонент нового iPhone - это тройная камера, стоимость которой составляет 73,5 доллара (по такой цене их закупает компания). Второй по стоимости - сенсорный 6,5-дюймовый экран, стоимость которого составляет 66 долларов. На третьем месте - процессор Apple A13 Bionics - 64 доллара.

В себестоимость нового iPhone аналитики TechInsights включили и цену услуги по сборке девайса - она составила 21 доллар.

В Соединенных Штатах iPhone 11 Pro Max в максимальной комплектации продается по цене 1449 долларов, в минимальной - с 64 Гб памяти - 1099 долларов.

Если говорить о конкурентах, то каждый смартфон Galaxy S10+ обходится компании Samsung примерно в 420 долларов - при том, что продается он за 999 долларов.