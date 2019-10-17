Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 октября 2019 г. N 2323-р г. Москва "О присуждении премий Правительства Российской Федерации 2019 года в области науки и техники для молодых ученых"

Присудить премии Правительства Российской Федерации 2019 года в области науки и техники для молодых ученых и присвоить почетное звание лауреата премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники для молодых ученых (лауреата премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники для молодых ученых - научного руководителя авторского коллектива):

1) Оксу Ефиму Михайловичу, доктору технических наук, заведующему лабораторией федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники", научному руководителю авторского коллектива, Медовнику Александру Владимировичу, Юшкову Юрию Георгиевичу, кандидатам технических наук, старшим научным сотрудникам лаборатории, Золотухину Денису Борисовичу, кандидату физико-математических наук, старшему научному сотруднику лаборатории, Тюнькову Андрею Владимировичу, кандидату технических наук, доценту кафедры, - работникам того же учреждения, - за разработку и внедрение форвакуумных плазменных электронных источников для обработки и модификации диэлектрических материалов;

2) Вертипрахову Владимиру Георгиевичу, доктору биологических наук, главному научному сотруднику - заведующему отделом федерального государственного бюджетного научного учреждения Федеральный научный центр "Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт птицеводства" Российской академии наук, научному руководителю авторского коллектива, Грозиной Алене Андреевне, кандидату биологических наук, ведущему научному сотруднику того же учреждения; Кривоноговой Анне Сергеевне, доктору биологических наук, доценту, ведущему научному сотруднику отдела федерального государственного бюджетного научного учреждения "Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук"; Йылдырым Елене Александровне, кандидату биологических наук, биотехнологу лаборатории общества с ограниченной ответственностью "БИОТРОФ", Тюриной Дарье Георгиевне, кандидату экономических наук, заместителю директора того же общества, - за разработку современных технологий для нормализации пищеварения сельскохозяйственных животных, повышения качества животноводческой продукции на основе применения биопрепаратов, альтернативных кормовым антибиотикам, и энтеросорбентов для нейтрализации токсинов кормов;

3) Никулину Александру Степановичу, кандидату технических наук, ведущему математику акционерного общества "Раменское приборостроительное конструкторское бюро", научному руководителю авторского коллектива, Алексееву Алексею Николаевичу, начальнику отдела того же акционерного общества; Ангуладзе Владимиру Александровичу, заместителю главного конструктора акционерного общества "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ"; Селезневой Марии Сергеевне, кандидату технических наук, доценту федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)"; Тенюшеву Евгению Николаевичу, ведущему инженеру акционерного общества "Инерциальные технологии "Технокомплекса", - за разработку и внедрение комплекса средств, обеспечивающих подготовку к вылету и посадку самолетов авианосного базирования;

4) Филаретову Владимиру Федоровичу, доктору технических наук, профессору, главному научному сотруднику лаборатории федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт автоматики и процессов управления Дальневосточного отделения Российской академии наук, научному руководителю авторского коллектива; Губанкову Антону Сергеевичу, кандидату технических наук, доценту кафедры федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Дальневосточный федеральный университет", Зуеву Александру Валерьевичу, кандидату технических наук, доценту, ведущему научному сотруднику научно-образовательного центра того же учреждения; Дубровину Федору Сергеевичу, кандидату технических наук, старшему научному сотруднику лаборатории федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт проблем морских технологий Дальневосточного отделения Российской академии наук, Коноплину Александру Юрьевичу, кандидату технических наук, ведущему научному сотруднику лаборатории того же учреждения, - за разработку и использование методов и систем интеллектуального управления роботами различного вида и назначения;

5) Батаеву Дена Карим-Султановичу, доктору технических наук, профессору, директору федерального государственного бюджетного учреждения науки Комплексный научно-исследовательский институт им. Х.И. Ибрагимова Российской академии наук, научному руководителю авторского коллектива, Мажиеву Казбеку Хасановичу, кандидату технических наук, старшему научному сотруднику лаборатории того же учреждения; Маиляну Александру Левоновичу, кандидату технических наук, доценту, главному специалисту отдела саморегулируемой организации Ассоциация "Объединение строителей Южного и Северо-Кавказского округов"; Давидюку Артему Алексеевичу, Королю Олегу Андреевичу, кандидатам технических наук, доцентам федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет", - за разработку комплексной системы обеспечения устойчивого жизненного цикла зданий и сооружений в условиях инновационного развития региональной базы стройиндустрии юга России и Северного Кавказа.

Председатель Правительства Российской Федерации Д. Медведев