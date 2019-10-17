Изменения вступят в силу с момента публикации норматива. В контексте спада мировой экономики Китай непрерывно разрабатывает политику по расширению открытости финансовой сферы. Это доказало уверенность Китая в своей экономике и придало новый импульс мировому экономическому росту.

Путем пересмотра двух положений в дальнейшем будут упрощены условия доступа иностранных страховых компаний и банков на рынок страны, обогащены формы их коммерческого присутствия, обеспечена доступная и самостоятельная институциональная среда для учреждения и работы иностранных банков и страховых компаний. Меры, несомненно, привлекут большее число организаций к ведению деятельности в Китае, желающих воспользоваться возможностями развития КНР.

Как говорится в комментарии информационной службы, финансовый сектор - это основа и жизненные артерии экономики страны, а расширение открытости финансового рынка требует огромной смелости. Она проистекает прежде всего из долгосрочных позитивных экономических прогнозов. Хотя в настоящее время мир сталкивается с торговым протекционизмом, китайская экономика сохраняет тенденцию к улучшению при стабильности и большой коэффициент эластичности. В первом полугодии нынешнего года темпы роста китайской экономики составили 6,3 процента. По этому показателю Китай находился в первых рядах среди ведущих экономик мира. За 9 месяцев текущего года прямые китайские инвестиции в нефинансовые отрасли зарубежных стран увеличились на 3,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что продолжало стимулировать экономический рост и рост занятости в инвестируемых странах. Наряду с этим по мере постепенного перехода китайской экономики к высококачественному развитию непрерывно появляются новые стимулы для экономического роста. В последнем Индексе глобальной конкурентоспособности за 2019 год, опубликованном на Всемирном экономическом форуме, Китай получил 98,8 балла по показателю макроэкономической стабильности.

Поступательное продвижение финансовых реформ в Китае помогло непрерывному совершенствованию рыночных механизмов и постоянному повышению конкурентоспособности китайских финансовых учреждений страны, что придало новый импульс дальнейшему расширению открытости в финансовой сфере КНР. В настоящее время общий объем активов в ней достиг 300 триллионов юаней, 268 триллионов из которых обеспечивает банковский сектор. По этому показателю Китай лидирует в мире. Судя по объему первичного капитала, банки с участием китайского капитала уже 2 года подряд занимали первые 4 места в рейтинге "Топ-1000 мировых банков", подготовленном английским журналом The Banker. В этом списке удалось подняться, в совокупности, 136 китайским банкам. Что касается рынка капитала, MSCI, FTSE и S&P DJI начали включать китайские акции А-класса в расчет своих индексов. Его облигации и облигации некоммерческих банков в расчет китайского юаня также были включены в Bloomberg-Barclays Global Aggregate Index. Это стало ярким свидетельством роста репутации китайского рынка капитала в глобальном контексте.

На фоне продолжающегося расширения Пекином открытости финансового сектора нельзя не вспомнить о трех непреложных принципах, выдвинутых руководителями китайских финансовых учреждений. Во-первых, следует внедрять в жизнь систему управления, соединяющую национальный режим на прединвестиционной стадии с негативным списком. Во-вторых, содействие открытости финансового сектора необходимо осуществлять параллельно с реформой механизма образования валютного курса и процессом конвертируемости по капитальным счетам. В-третьих, крайне важно и предотвращение финансовых рисков. Лишь под руководством этих 3-х принципов можно будет продвигать финансовую открытость в Китае, что будет в долгосрочном порядке придавать жизненную силу и импульс мировому экономическому росту.