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17.10.2019 20:38
Рубрика: Экономика

Кошелек потяжелел

В текущем году страховщики заметно увеличили размер выплат по сравнению с первым полугодием 2018 года
Текст: Елена Попова
Российская газета - Спецвыпуск № 235(7993)
Сбор премий страховщиками в первом полугодии 2019 года вырос всего на 1 процент - это худший показатель за последние 10 лет.
Половина всех страховых выплат в первом полугодии пришлась на договоры инвестиционного страхования жизни, у которых завершился срок действия. Фото: РИА Новости www.ria.ru Половина всех страховых выплат в первом полугодии пришлась на договоры инвестиционного страхования жизни, у которых завершился срок действия. Фото: РИА Новости www.ria.ru
Половина всех страховых выплат в первом полугодии пришлась на договоры инвестиционного страхования жизни, у которых завершился срок действия. Фото: РИА Новости www.ria.ru

Однако такая динамика, скорее, признак оздоровления рынка - вместо бурного, но вызывающего большие опасения роста инвестиционного страхования жизни отрасль идет вверх за счет продаж полисов, связанных с выдачей кредитов населению, а также добровольного медицинского страхования.

Нынешние скромные результаты связаны в первую очередь с падением продаж полисов инвестиционного страхования жизни. О проблемах в ИСЖ заговорили год назад - когда начали заканчиваться договоры, заключенные три года назад, что вызвало недовольство многих клиентов. Суть претензий: крайне низкая доходность относительно ожидаемой покупателями полисов - от 0,9 до 3,3 процента в зависимости от срока полисов, а также мисселинг (введение потребителя в заблуждение) относительно самого продукта и его будущей доходности. Результатом стало введение в 2019 году новых правил продажи полисов ИСЖ, требующих доведения до страхователей всех существенных условий договора. В итоге падение продаж в страховании жизни по всем сегментам составило 10,1 процента, объем сборов сократился до 183,7 миллиардов рублей.

Фото: Photoxpress.ru
Страхование жизни позволяет откладывать деньги на любые цели

Рыночная доля страхования жизни по итогам полугодия заняла 24,8 процента всего рынка. По сравнению с прошлым годом она сократилась на 3,3 процентных пункта (график 2).

Помимо страхования жизни, в минус ушли также "моторные" виды страхования - ОСАГО и каско. В ОСАГО сборы сократились на 5,6 процента (до 101,6 млрд рублей), в каско - на 2,3 процента (до 78,3 млрд рублей). В том и в другом сегменте происходит удешевление полисов: в каско - за счет франшиз, а в ОСАГО - за счет коэффициентов за безаварийность. В результате аварийность снижается: за два года количество заявленных страховых случаев в ОСАГО снизилось на 10 процентов (здесь очевидно влияние перехода на натуральное возмещение), в автокаско - на 7 процентов.

Поддержку страховому рынку оказали сегменты добровольного медицинского страхования (ДМС) и страхование жизни заемщиков. В первом случае премии выросли на 11,1 процента, до 115,6 млрд рублей. Во втором - на 59,7 процента, до 42,5 млрд рублей. Регулятор связывает заметное увеличение показателей в ДМС с популяризацией программ по защите от тяжелых заболеваний и недорогих программ по контролю здоровья, с распространением полисов с франшизой и телемедицины. Что же касается роста в сегменте страхования жизни заемщиков, то оно связано с увеличением выдач потребительских и ипотечных кредитов, получение которых заемщиками связано с покупкой полисов в "добровольно-принудительном" порядке.

Наиболее активно росли темпы в агростраховании с господдержкой, где премии выросли на 375,9%

В целом по видам страхования, отличным от жизни (non life), наблюдался прирост рынка: доля сегмента за год увеличилась на 3,9 процентных пункта. Наиболее активно росли темпы в агростраховании с господдержкой, где премии выросли на 375,9 процента (1,3 млрд рублей в абсолютном выражении), до 2,1 млрд рублей. Такой результат объясняется выведением расходов на страхование сельскохозяйственных компаний из бюджета. Также заметно прибавило страхование финансовых рисков - премии увеличились на 14 процентов, до 16,4 млрд рублей.

В текущем году страховщики заметно увеличили размер выплат: по сравнению с I полугодием 2018 года они выросли на 21,1 процента, до 285,6 млрд рублей. Причем больше всего прибавили выплаты в сегменте страхования жизни - на 100,7 процентов, до 51,5 млрд рублей. Половина всех выплат - 25,8 млрд рублей (50,1 процента) - здесь составили выплаты по договорам инвестиционного страхования (ИСЖ). Это связано с завершением сроков действия заключенных ранее договоров. Как предполагают в Банке России, ускоренный рост выплат до конца года сохранится в связи с ростом числа завершающихся договоров ИСЖ.

Фото: Нина Зотина / РИА Новости www.ria.ru
Электронное страхование растет быстрее рынка

Говоря о тенденциях страхового рынка в 2019 году, нельзя не упомянуть об усилении концентрации рынка: в 2018 году группа ВТБ и Страховая группа "СОГАЗ" закрыли сделку по продаже 100 процентов "ВТБ Страхование". По итогам I полугодия объединенная компания имеет долю рынка 23,5 процента (по премиям). На втором месте находится "Сбербанк страхование жизни" с 10,5 процента рынка. Далее следует "Ингосстрах" - 7,3 процента и "Альфастрахование" - 6,9 процента. Таким образом, на топ-5 страховых компаний сейчас приходится 48,2 процента сбора премий (плюс 3,6 процентных пункта за год), на топ-10 - 69,7 процента, (плюс 5,1 п.п.), на топ-30 - 89% рынка (плюс 3,4 п.п.). Всего в России сейчас работает 188 страховых компаний. За второй квартал их количество сократилось на пять единиц, при этом новых лицензий выдано не было.

Инфографика "РГ" / Владимир Кузнецов
Инфографика "РГ" / Августина Сатканова
Инфографика "РГ" / Владимир Кузнецов
Инфографика "РГ" / Владимир Кузнецов
Инфографика "РГ" / Августина Сатканова
Инфографика "РГ"
Инфографика "РГ"
Инфографика "РГ"
Инфографика "РГ"
Инфографика "РГ"
Экономика Страхование
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