Британская группа Suede презентует свой новый альбом в Москве

Suede (Великобритания), презентация нового альбома The Blue Hour, Москва, Главclub Green Concert, 19 октября

Одна из самых культовых групп английского брит-попа, входящая в "большую четверку" этого жанра (наряду с Blur, Oasis и Pulp), любит приезжать в Россию. А ее солист Бретт Андерсон, долговязый, худой, темноволосый и всегда одевающийся как лондонский денди, хорошо относится к нашим музыкантам. При этом совсем не меркантилен, самодостаточен, отвлечен от суеты повседневности ради своих идей и романтически-поэтических поисков, да еще и домосед, всегда старающийся вести себя как джентльмен. Мало таких людей, если приглядеться, а в шоу-бизнесе и тем более...

Поэтому и песни у Suede особенные. Порой мягкие, как замша (так переводится название группы), мелодичные, томные - мало кто умеет петь так трогательно, нежно, чуть возвышенно, почти ласково, как Бретт Андерсон. Но в то же время и на нервные, взрывные интонации он тоже горазд. Изучает новые звуки, а в новом альбоме порой приближается по звучанию то к U2, то к классике The Cure, все дальше удаляясь от идиом брит-попа. Словом, никто не знает, какие идеи у Бретта Андерсона появятся в самое ближайшее время. Сложно было представить, что он запишет свой нынешний главный хит Life Is Gold еще два-три года назад... А однажды певец и автор хитов даже записал песню Scorpio Rising с солистом "Мумий Тролля" Ильей Лагутенко. Говорят, даже не попросив за это денег - просто она ему понравилась. Хотя сам боевик "Параграф 78", где песня потом прозвучала, все-таки смотреть не стал.

Кстати, странно, что Suede вообще приехали выступать. В их концертном графике 2019 года значится только Москва, а месяц спустя - родной Лондон. И затем только весной следующий визит - в любопытную для Бретта Андерсона Латинскую Америку. Впрочем, 14 песен нового диска очень стоят того, чтобы их услышать.

Скриптонит, презентация новой программы и проекта Gruppa Skryptonite, Москва, ДС "Мегаспорт", 19 октября

Участник объединения Басты Gazgolder впервые сольно выступит перед 12 тысячами зрителей (именно столько вмещает этот дворец спорта). Лет пять назад Адиль Жалелов (настоящее имя Скриптонита) первым начал играть рэп фактически рок-составом: гитара, бас, ударные, изредка клавишные (потом этим путем пошел сам Баста). А полтора года назад снова удивил фанатов. Заявил, что "рэп как формат себя изжил", и теперь он будет "заниматься музыкой". Собрал свою Gruppa Skryptonite, выпустил диск Solitude. Шесть песен получились сумбурными, ритмичными, эмоциональными, занимательными. Слова вылетают из строчек, как искры на ветру, все же их полностью понять, кажется, невозможно. Песни это совсем не портит, особенно хорош трек Dobro - фактически dream-pop c элементами психоделики и транса.

А 16 августа выпустил и макси-сингл "Как я провел это лето". Из релиза понятны подробности: провел он лето за изучением модных ритмов и созданием новых тембров и сэмплов. Тоже правильно.