Фонды капремонта и жильцов заставят потратиться на улучшение домов

Сегодня на всероссийском форуме "Капремонт МКД: поддержка собственников" обсуждалась стратегия по развитию ЖКХ в России до 2035 года. Не исключено, что будет введена ответственность региональных Фондов капремонта за собранные с жильцов взносы, которые лежат "мертвым грузом" и не расходуются. Также могут ввести и санкции для собственников, которые ушли на спецсчета и не торопятся делать ремонт из общедомовой "копилки".

В стране ежегодно ремонтируется более 40 тысяч многоквартирных домов, на что собирается порядка 180-190 миллиардов рублей. В основном средства собственников.

- Одна из проблем - недорасходование средств, которые в виде взносов собираются в общих котлах Фондов капремонта. Ежегодно в большинстве регионов на счетах регоператоров остается до 10-15 процентов взносов. А люди годами ждут ремонта, хотя в такой ситуации нужно работать в долг, - считает зампредседателя комиссии по ЖКХ Госдумы ФС РФ Павел Качкаев.

Действительно, как объяснить жильцам, почему они ходят пешком из-за сломанного лифта или почему течет крыша в их доме, когда есть свободные миллионы рублей? Не исключено, что уровень зарплаты сотрудников Фондов в дальнейшем будет зависеть от 100-процентного расходование собранных с жильцов средств на МКД. По крайней мере это предложение вошло в стратегию.

Гендиректор ГК Фонд содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин подтвердил, только в 10 российских субъектах к концу года "выработаны те средства, которые собираются с собственников МКД".

Не лучше дело обстоит и со спецсчетами, на которые по всей стране перешли уже 18 процентов МКД - 90 тысяч "копилок". Эксперты в один голос говорят, что собственники не торопятся делать капремонты. Люди отложили уже 111 миллиардов рублей. При этом всего 70 МКД готовы делать энергоэффективные ремонты, получая софинансирование от Фонда содействия. Каждый дом может рассчитывать на сумму до пяти миллионов рублей. Из казны выделено 800 миллионов рублей, напомнил Константин Цицин, но очередь за ними не выстраивается.

Чтобы люди почувствовали себя хозяевами, предложили даже возвращать деньги со спецсчета обратно в общий котел. Президент Фонда "Институт экономики города" Надежда Косырева считает, если жильцы ленятся заниматься капремонтом, следует вводить внешнее управление - в этом случае региональный оператор возьмет на себя работу по дому. Все эти и другие предложения, вошедшие в стратегию, уже в ближайшей перспективе могут стать законодательными инициативами.