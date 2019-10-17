Десять лет назад, в 2009 году, в Подольске запустили в работу Московский региональный автоматизированный сортировочный центр Почты России им. В. Бугаенко - крупнейший в Европе и первый в стране. На нем сосредоточились основные почтовые потоки сразу нескольких областей центрального региона России с населением более 23 миллионов человек. Новую скорость доставки почты уже оценили жители Москвы, Московской, Тверской, Рязанской, Курской, Владимирской и Калужской областей - здесь по почтовым отделениям и почтамтам сортируется направленная им корреспонденция, а также то, что отправляют они сами - уже на всю Россию. Корреспондент "Российской газеты" проследил путь писем и посылок внутри высокотехнологичного почтового производства.

Выглядит сортировочный центр как настоящий завод - по сути, он им и является. Мощность производства на АСЦ - более 3 миллионов почтовых отправлений ежедневно и более 125 тысяч стандартных писем в час. Производственный процесс идет круглосуточно. Площадь центра - 29 тысяч квадратных метров. Оборудование для работы поставила итальянская компания Selex Elsag SpA.

Письмо или посылка не задерживаются в сортировочном центре надолго: вся корреспонденция обрабатывается от двух до шести часов, в зависимости от типа почтового отправления. На мощности АСЦ каждый день работает 220-230 почтовых автомобилей. После отгрузки и регистрации вся прибывшая в центр корреспонденция делится на несколько потоков: письма большого формата типа флэт, стандартные письма, посылки и бандероли, приоритетная почта, EMS и правительственная. Их отправляют на сортировку к соответствующим линиям сортировочных машин.

- На каждом контейнере есть накладные документы о том, что к нам поступило. Сотрудник цеха логистики обеспечивает передачу отправлений по зонам и цехам сортировки, - рассказывает заместитель начальника сортировочного центра Юрий Шестопалов.

Почта, поступающая из отделений почтовой связи, проходит процесс подготовки - оператор готовит ее для автоматизированной обработки. Каждое письмо должно быть поставлено в машину для сортировки почты строго определенным образом - лицевой частью, чтобы машина могла считать адресный блок. А нестандартные письма будут обработаны вручную: если кто-нибудь решит отправить письмо, свернув его "треугольничком", в машину оно не попадет.

Письма летят по конвейеру с большой скоростью, но камера успевает считать и распознать индекс и адрес - и письма уходят в ячейки по своим направлениям.

Сортировочная машина способна обработать 42 тысячи писем в час. Она заменяет труд 120 опытных сортировщиков. Для сравнения, один сортировщик обрабатывает вручную всего 3 тысячи писем за 8-часовой рабочий день.

- Если вы получали письма, отсортированные в нашем центре, вы могли заметить на них штрих-код: в нем заключена информация, когда это почтовое отправление было обработано и куда должно быть направлено. Это сделано для того, чтобы машина при углубленной сортировке не обращалась к адресному блоку и имела возможность считывать штрихкод, что позволяет увеличить скорость обработки, - отмечает Юрий Шестопалов.

Когда какой-либо из ящиков наполнен отсортированными письмами, оператор распечатывает адресный ярлык для каждой емкости, ставит ее на линию слияния почтовых потоков, где емкости взвешиваются и сортируются по направлениям отправки.

Для быстрой сортировки очень важно, чтобы индекс и адрес на конверте были указаны правильно. Но если ошибка допущена, то ее сможет исправить система видеокодирования. Если камера сортировочной машины не может распознать адресный блок (неправильно написан индекс или адрес), снимок письма отправляется операторам видеокодирования. Они сами, в соответствии с адресом, в течение нескольких секунд присваивают письму индекс, внося его вручную, и письмо возвращается на автоматическую сортировку. Это действительно происходит очень быстро - операторы помнят индексы большинства населенных пунктов нашей страны. Есть особые случаи: даже если на конверте просто написано "Деду Морозу", то в сортировочном центре его отправят по адресу новогоднего волшебника в Великий Устюг.

Правда, операторов видеокодирования со временем нужно все меньше и меньше. Когда центр только запустили, на распознавании адресного блока работали три кабинета операторов, сейчас - один: во-первых, люди стали внимательнее относиться к правильности написания индекса, во-вторых, личную бумажную почту вытесняют электронная почта и мессенджеры. Но без работы почта не останется: на смену приходит корреспонденция другого типа.

Очень большая часть писем, которая проходит через АСЦ в Подольске - это корпоративная почта, письма от организаций и от государственных служб, например, налоговые уведомления и штрафы. Для работы с подобными рассылками Почта России ввела сервис гибридной почты: заказчик не сам печатает уведомления и собирает конверты - ему достаточно прислать информацию в электроном виде в один из центров гибридной почты, и тираж напечатают, укомплектуют и перешлют адресатам, которых могут быть миллионы. Для такой почты в АСЦ работает франкировальная машина: чтобы, условно, не клеить на каждое письмо в рассылке отдельную марку в подтверждение оплаты, машина наносит на каждое письмо знак оплаты автоматически.

Посылки и бандероли отправляются в свой цех. Машина для сортировки посылок - это огромный конвейер, площадь которого можно сравнить с двором многоэтажного дома. У нее шесть модулей загрузки: пять принимают стандартные посылки (длина одной из плоскостей - до 50 см), и один - негабаритные (до 20 кг и до 90 сантиметров по одной из плоскостей). Принцип работы похож на работу с письмами: операторы должны поместить посылки на ленту так, чтобы сканер машины мог считать штрих-код отправления, то есть адресным блоком вверх. Кстати, данные со сканеров появляются и на сайте "Почты России", где по индентификатору отправления отправитель и адресат могут узнать, где она сейчас находится. Это работает также для заказных писем и отправлений первого класса.

Посылки движутся по ленте спокойнее, чем письма, летящие внутри сортировочной машины, но все равно довольно быстро - со скоростью 2,18 метров в секунду. На всякий случай под лентой установлена защитная сетка. Машина способна обработать до 198 отправлений в сутки. Как только посылка на ленте добирается до ячейки, соответствующей ее направлению, она падает в нее. "Сбросить" посылку помогает особое устройство конвейерной ленты, которая тоже разделена на ячейки, но каждая из этих ячеек представляет собой не емкость, а другую ленту, поверх основной. Напротив ячейки того географического направления, куда нужно отправить посылку, лента начинает поворачиваться - и сбрасывает посылку в нужную ячейку. Всего таких ячеек 380, к каждой из них привязан определенный набор индексов. Машина работает 23 часа в сутки в будни (каждый день для нее предусмотрен час на техническое обслуживание плюс она проходит "большое" ТО в выходные).

- Одна из самых необычных посылок, поступившая в наш сортировочный центр - это мотоцикл. Сейчас по почте есть возможность пересылать отправления массой до 500 килограммов, так что посылкой может стать и транспортное средство, подходящее под эти параметры, - рассказывает Юрий Шестопалов. - Автоматически мы можем обработать посылки весом до 20 килограммов, но через наш АСЦ проходят и более крупные посылки - их отсортируют вручную.

Вручную на АСЦ сортируются не только нестандартные письма и большие посылки, но и отправления первого класса - письма и бандероли, так как это приоритетная почта. Оператор сортировочного центра обрабатывает такую почту специальным ручным терминалом - он выглядит как настоящая рука робота, оснащенная сканером, который считывает адресный блок.

- Сейчас в России планируется целая сеть подобных центров - около 140, - рассказывает начальник АСЦ Григорий Бушмакин. - Они будут меньше нашего, но все технологии которые мы разработали, тоже будут там применяться. И в ближайшие 3-4 года наше предприятие выйдет на новый, более высокий уровень оказания услуг населению.