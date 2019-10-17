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Проект: В регионах

Карта энергоэффективности многоквартирных домов доступна липчанам

Жителям Липецкой области стала доступна интерактивная карта энергоэффективности многоквартирных домов. Новый сервис запущен на сайте администрации региона в разделе "Геоинформационные системы".
Фото: Администрация Липецкой области Фото: Администрация Липецкой области
Фото: Администрация Липецкой области

Специалисты Центра энергоэффективности Липецкой области провели оценку теплопотребления более чем 5800 многоквартирных домов. Каждое здание получило индивидуальный архив показаний общедомовых приборов учёта со сравнительным анализом расчётного и фактического потребления тепловой энергии в каждом месяце за последние два отопительных периода. Дома с низкой энергоэффективностью на интерактивной карте отмечены красным. Там же даны рекомендации о мерах, которые необходимо принять, чтобы увеличить энергоэффективность. Например, провести изоляцию внутридомовых сетей, установить автоматизированные тепловые пункты, провести промывку инженерных сетей, утеплить здание.

Фото: Администрация Липецкой области
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В архиве каждого многоквартирного дома представлена информация о наличии автоматизированного регулирования подачи тепловой энергии или проведении общего собрания жителей при отсутствии тепловых пунктов, а также о мероприятиях, проведённых управляющей компанией в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. В информационной карточке многоэтажек есть данные об управляющей компании и представлен механизм взаимодействия с ней.

"В настоящее время автоматизированные тепловые пункты установлены в 13 домах в городе Ельце, 2 дома готовы к подключению в Липецке и 5 домов проходят предустановочную подготовку в районном центре Грязи. По статистике после установки АТП средний показатель экономии составляет более 28%", - отметил губернатор Игорь Артамонов.

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