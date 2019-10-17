Карта энергоэффективности многоквартирных домов доступна липчанам

Специалисты Центра энергоэффективности Липецкой области провели оценку теплопотребления более чем 5800 многоквартирных домов. Каждое здание получило индивидуальный архив показаний общедомовых приборов учёта со сравнительным анализом расчётного и фактического потребления тепловой энергии в каждом месяце за последние два отопительных периода. Дома с низкой энергоэффективностью на интерактивной карте отмечены красным. Там же даны рекомендации о мерах, которые необходимо принять, чтобы увеличить энергоэффективность. Например, провести изоляцию внутридомовых сетей, установить автоматизированные тепловые пункты, провести промывку инженерных сетей, утеплить здание.

В архиве каждого многоквартирного дома представлена информация о наличии автоматизированного регулирования подачи тепловой энергии или проведении общего собрания жителей при отсутствии тепловых пунктов, а также о мероприятиях, проведённых управляющей компанией в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. В информационной карточке многоэтажек есть данные об управляющей компании и представлен механизм взаимодействия с ней.

"В настоящее время автоматизированные тепловые пункты установлены в 13 домах в городе Ельце, 2 дома готовы к подключению в Липецке и 5 домов проходят предустановочную подготовку в районном центре Грязи. По статистике после установки АТП средний показатель экономии составляет более 28%", - отметил губернатор Игорь Артамонов.