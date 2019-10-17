Московские лор-врачи вернули слух 24-летнему мужчине

Столичные лор-врачи вернули слух пациенту с редким заболеванием, сообщили в пресс- службе департамента здравоохранения. 24-летний мужчина обратился в НИИ оториноларингологии им. Л.И. Свержевского с жалобами на снижение слуха на правое ухо и постоянные гнойные выделения. Впервые эти симптомы появились у него еще в 7 лет, но слух начал снижаться около года назад.

Самостоятельное лечение антибактериальными и противовоспалительными препаратами не помогло. Обследование позволило установить диагноз - фиброзная атрезия наружного слухового прохода. Слуховой проход оказался суженным на две трети - это очень редкая патология, встречается в 0,6 случаев на 100 тысяч человек.

Врачи объяснили, что артрезия - это врожденное отсутствие или приобретенное заращивание естественных каналов или отверстий в организме. У пациента она оказалась вторичной, связанной с многолетним гнойным воспалением. Помочь могло только хирургическое вмешательство.

Решено было сделать операцию. Под наркозом с помощью микрохирургической техники была выполнена каналопластика. Сложность такой реконструктивной операции состоит в том, что процесс затронул не только наружный слуховой проход, но и барабанную перепонку. Необходимо было выделить саму барабанную перепонку и провести полное удаление патологической фиброзной ткани с ее поверхности, сохранив при этом целостность и все слои тончайшей мембраны - толщина барабанной перепонки составляет 0,1 мм.

Операция прошла успешно, после реабилитации слух вернется к пациенту в полной мере.