Новости

В русском музее после реставрации показали "Святую Русь" Нестерова 17:08
Бюджет СГ на 2020 год обсудит комиссия Парламентского собрания 17:00
В линейке ГАЗа может снова появиться "Победа": зарегистрирован логотип 17:00
Глава ФСБ пояснил претензии к месенджерам 16:53
В США сатанистам разрешили собираться в элитной военной академии 16:49
Под Калугой при прокладке водопровода нашли человеческие останки 16:36
Суд освободил четверых обвиняемых по делу о "Зимней вишне" 16:33
На Дону украинец попытался вывезти дочь за пределы РФ 16:26
Биатлонистка Аделина Сабитова будет выступать за сборную Беларуси 16:25
Партия "Слуга народа" попала в коррупционный скандал 16:23
В Совфеде оценили слова немецкого политика о вредности санкций 16:22
В Камбодже найдена древняя статуя "идеального" существа 16:07
В Петербург зачастили лоси 16:06
Toyota представила миниатюрный электрокар 16:05
На Кубани в доме обнаружено тело 12-летней девочки 16:04
Найдена неожиданная причина землетрясений 16:02
В Покровском-Стрешневе построят новые дороги по программе реновации 15:51
У "гардемарина" Жигунова за многомиллионный долг отобрали квартиру 15:47
Московские лор-врачи вернули слух 24-летнему мужчине 15:47
Стало известно, что за "люди" жили в Греции 200 тысяч лет назад 15:47
В Москве побит температурный рекорд 130-летней давности 15:46
"Интер" заинтересован в покупке Артема Дзюбы 15:41
Неделю финского кино в Петербурге откроет новый фильм Мики Каурисмяки 15:41
Под Тверью подняли части самолета времен ВОВ 15:35
Фон дер Ляйен не обеспечила формирование комитетов Еврокомиссии 15:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Взыскать долги с дачников стало проще
Взыскать долги с дачников стало проще
Какие продукты родители запрещают покупать школьникам
Какие продукты родители запрещают покупать школьникам
Сможете ли вы отличить картины Василия Поленова от других авторов
Сможете ли вы отличить картины Василия Поленова от других авторов
17.10.2019 15:47
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Московские лор-врачи вернули слух 24-летнему мужчине

Текст: Любовь Проценко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Столичные лор-врачи вернули слух пациенту с редким заболеванием, сообщили в пресс- службе департамента здравоохранения. 24-летний мужчина обратился в НИИ оториноларингологии им. Л.И. Свержевского с жалобами на снижение слуха на правое ухо и постоянные гнойные выделения. Впервые эти симптомы появились у него еще в 7 лет, но слух начал снижаться около года назад.

Фото: Reuters
Профессор Ярослав Груша: Чтобы спасти зрение, надо прооперировать веки

Самостоятельное лечение антибактериальными и противовоспалительными препаратами не помогло. Обследование позволило установить диагноз - фиброзная атрезия наружного слухового прохода. Слуховой проход оказался суженным на две трети - это очень редкая патология, встречается в 0,6 случаев на 100 тысяч человек.

Врачи объяснили, что артрезия - это врожденное отсутствие или приобретенное заращивание естественных каналов или отверстий в организме. У пациента она оказалась вторичной, связанной с многолетним гнойным воспалением. Помочь могло только хирургическое вмешательство.

Фото: iStock
Российские ученые создали уникальное средство против заражения крови

Решено было сделать операцию. Под наркозом с помощью микрохирургической техники была выполнена каналопластика. Сложность такой реконструктивной операции состоит в том, что процесс затронул не только наружный слуховой проход, но и барабанную перепонку. Необходимо было выделить саму барабанную перепонку и провести полное удаление патологической фиброзной ткани с ее поверхности, сохранив при этом целостность и все слои тончайшей мембраны - толщина барабанной перепонки составляет 0,1 мм.

Операция прошла успешно, после реабилитации слух вернется к пациенту в полной мере.

Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Совфеде оценили слова немецкого политика о вредности санкций
Песков назвал тон письма Трампа Эрдогану необычным
Суд освободил четверых обвиняемых по делу о "Зимней вишне"
Кабмин выделил 1,2 млрд рублей на помощь пострадавшим от паводков
РФ: Заявления о роспуске ЛНР и ДНР не помогают урегулированию в Донбассе