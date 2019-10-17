Москва приступила к автоматизации тарифного регулирования

​Всероссийский семинар-совещание "Тарифное регулирование в 2019 году и задачи органов государственного регулирования на 2020 год", организованный Федеральной антимонопольной службой, проходит в эти дни, с 15 по 17 октября, в Ялте.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Денис Тихонов представил там лучшие практики тарифного регулирования Москвы.

​- Москва в своей тарифной политике реализует три основных приоритета, - рассказал он. - Первый - это обеспечение доступности коммунальных услуг для потребителей. Москва входит в 20 регионов с самой низкой долей расходов на ЖКУ - они составляют 4,7% от среднемесячного дохода граждан. Второй приоритет - стимулирование городской экономики.Столица ежегодно сокращает сроки подключения потребителей к сетям: за пять лет они снизились в 6,5 раз - до 47 дней. Третий приоритет - качество работы ресурсоснабжающих организаций: инвестиционная составляющая в их расходах достигает 12,6%, услуги полностью соответствуют санитарно-эпидемиологических нормам, практически нет аварийных отключений.

Дальнейшее совершенствование тарифного регулирования по мнению министра требует проведения "оперативной настройки" ряда положений законодательства РФ. Москва предлагает распространить требования 223-ФЗ на все организации, работающие в сфере ЖКХ, независимо от форм собственности и доли выручки от оказания коммунальных услуг. "Сейчас около 40% регулируемых организаций имеют право осуществлять закупочную деятельность вне конкурентных процедур, применение которых позволило бы снизить стоимость их закупокна 20-25%", - сказал Денис Тихонов.

​Кроме того, по его мнению, необходимо ускорить внедрение института регуляторных соглашений между ресурсоснабжающим организациями и регионами. Такие соглашения должны повысить инвестиционную привлекательность регионов и РСО, гарантировать возврат инвестиций банкам и инвесторам, стимулировать повышение эффективности РСО, обеспечивать прозрачные и понятные для потребителей долгосрочные тарифы.

Правительство Москвы также предлагает при внедрении и реализации разрабатываемых ФАС России методов эталонных затрат в регулируемых сферах предусмотреть право субъекта РФ устанавливать корректирующие коэффициенты с учетом региональных особенностей, добавил министр.

Большой интерес у участников мероприятия вызвал проект Москвы по цифровизации тарифного регулирования. "Москва приступила к созданию автоматизировонной системы тарифного регулирования. На первом этапе к концу года начнет работать сайт раскрытия информации, на котором будут представлены все решения по тарифам, а также интерактивная карта, с помощью которой потребитель сможет получить актуальную информацию о действующих тарифах для каждого здания в городе", - рассказал Денис Тихонов.