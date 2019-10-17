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17.10.2019 10:17
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Москвичи приобрели более тысячи машиномест с начала года

Текст: Любовь Проценко

Свыше тысячи машиномест приобрели москвичи у города с начала этого года. Как сообщил Владимир Ефимов, заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям, они потратили на это 356,6 млн рублей.

Фото: РИА Новости
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Общая площадь приобретенных парковочных мест - больше 30 тыс. кв.м. Для сравнения, за весь 2018 год из имущественной казны города было продано лишь 28 машино-мест общей площадью 530 кв.м. Владимир Ефимов отметил, что, например, продажа подземных паркингов в жилых домах лишь в третьем квартале выросла в 35 раз. Он объяснил это увеличением объектов, выставленных на торги и с весьма привлекательной ценой. В среднем одно машино-место площадью 18.2 кв. м обошлось автовладельцам в 321 тыс. руб.

- Москвичи покупали машиноместа были не только на аукционах, но и с помощью вторичных способов продажи. Цену 550 машиномест или больше половины всех проданных паркингов определили сами покупатели в ходе продажи без объявления цены. Еще 65 объектов они куплены в рамках процедуры публичного предложения", - поделился подробностями Максим Гаман, министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества.

По его словам больше всего машиномест с начала года приобрели жители Северного Измайлова (91 машиноместо) в Восточном округе, а также жители Теплого Стана (48 машиномест) на юго-западе Москвы и в Щукино ( 42 машиноместа) в Северо-Западном округе.

Справка "РГ"

Принять участие в процедуре купли-продажи машиномест может любое физическое или юридическое лицо, соответствующее требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к таким участникам, и подавшее заявку на участие в продаже.

Более подробную информацию о выставляемых на продажу машиноместах и процедуре участия можно на Инвестиционном портале города Москвы в разделе "Продажа машиномест".

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