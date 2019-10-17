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17.10.2019 14:53
Проект: В регионах

ОЭЗ "Липецк" - в списке лучших экономических зон мира

Особая экономическая зона "Липецк" попала в мировой рейтинг лучших экономических зон 2019 года Global Free Zones of the Year. Составитель рейтинга - fDi magazine, входящий в группу Financial Times.
Фото: Администрация Липецкой области Фото: Администрация Липецкой области
Фото: Администрация Липецкой области

Эксперты издания fDi оценивали показатели особых экономических зон по количеству привлеченных инвесторов, построенных и введенных в эксплуатацию предприятий, объектов инфраструктуры, внедрению цифровизации. ОЭЗ "Липецк" оказалась в лидерах по количеству специальных наград. Она отмечена в пяти номинациях: "За внедрение технологий", "За расширение проектов", "За развитие инфраструктуры", "За новые инвестиции" и "За снижение административной нагрузки".

"ОЭЗ "Липецк" запустила новую цифровую процедуру для резидентов, которые могут подать заявку онлайн, время обработки занимает один день. Также особая экономическая зона разработала программное обеспечение для голосования для членов экспертного совета. Построен центр управления сетями с автоматизированной системой управления и диспетчеризации, который обеспечивает круглосуточное оперативное диспетчерское управление всеми инженерными системами производителей-резидентов", говорится в описании ОЭЗ "Липецк" на сайте журнала.

Фото: Администрация Липецкой области
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"ОЭЗ "Липецк" - лидер российских особых экономических зон в части создания высокотехнологичной современной инфраструктуры. Цифровизация инфраструктуры позволила повысить точность определения объемов потребления, составления балансов, оценки и анализа эффективности работы энергосистемы", - отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В 2018 году статус резидента промышленной площадки получили 10 компаний с объемом инвестиций 15 млрд. руб. С начала текущего года статус резидента получили три компании: ООО "Семенной завод КВС" (Германия), ООО "Сингента Продакшн" (Швейцария) и ООО "Феникс" (Россия). В 2019 году расширили свои производственные мощности пять предприятий: ООО "Фенци" (Италия), ООО "ОБО Беттерманн Производство" (Германия), ООО "Липецкий завод тепличных конструкций" (Россия), ООО "Бекарт Липецк" (Бельгия), ООО "Цифровые Технологии" (Россия). Введены в эксплуатацию и осуществляют промышленно-производственную деятельность 25 предприятий резидентов.

В настоящее время строительные работы ведутся на территории Елецкой площадки ОЭЗ ППТ "Липецк". В числе объектов обустройства: дорожная инфраструктура, сети электроснабжения, связи, водопровода, хозяйственно-бытовых и ливневых стоков, наружное освещение.

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