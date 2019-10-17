В столичном аэропорту Домодедово в среду подожгли настоящий самолет ИЛ-62. Специально, чтобы увидеть, насколько быстро экстренные службы аэродрома могут спасти авиапассажиров в случае реальной катастрофы.

По легенде командир ИЛ, совершавшего международный рейс, передал диспетчерам, что у него загорелся датчик неисправности шасси. Земля дала команду пройти над полосой как можно ниже. Так удалось понять, что одну из задних стоек действительно заклинило. О ЧП немедленно доложили на пункт пожарных, который находится буквально в нескольких сотнях метрах от посадочной полосы.

"Надо срочно обработать ВПП пеной, - принял решение начальник аварийно-спасательной службы Домодедово Алексей Архипов. - Если самолет заденет фюзеляжем землю, пена погасит искры".

Аэродромным пожарным на сборы дается 25-30 секунд. "У нас всегда с собой маска с кислородным баллоном, - говорит спасатель Сардар Садыгов. - Если лайнер загорится, угарный газ быстро распространится по салону, а кислород поможет не потерять сознание".

Берут с собой и топор: вдруг у машины заклинит и двери, не сработают надувные трапы и придется в прямом смысле рубить обшивку? К месту посадки прибыли за 3 минуты. Аварийный борт ждут несколько цистерн. Две из них - нагоняют пену на полосу. Остальные на случай пожара. Оказывается, фюзеляж может нагреться за считанные секунды до тысячеградусной температуры. Поэтому в первые же секунды важно охладить корпус. Кроме того, может сдетонировать авиационное топливо, велика опасность взрыва.

Худшие прогнозы сбылись. У аварийного ИЛ, по легенде, надломилась стойка шасси, произошло возгорание. Проходит не более 30 секунд - и пожарные по лестницам попадают ко всем аварийным выходам, на крыльях, в передней и задней частях. Успех спасательной операции зависит и от того, как ведут себя пассажиры, отмечает Сардар Садыгов. Как бы ни было страшно - не надо сломя голову куда-то бежать, слушать только команды бортпроводников.

Как рассказали "РГ" представители нескольких крупных авиакомпаний, стюарды и стюардессы в деталях отрабатывают свои действия на случай пожара в симуляционных центрах. Там установлены тренажеры, имитирующие почти все, что может случиться в полете. Один из крупнейших учебных центров открылся недалеко от терминала В Шереметьево. Хоть дым на симуляционном борту и ненастоящий, от него все равно инстинктивно закрываешься. Первое, что делает бортпроводник, успокаивает людей и раздает им влажные салфетки: через них можно дышать. Во время условного ЧП на пассажиров, мирно листающих журналы, падают кислородные маски. Это происходит автоматически. От дыма они не спасут, но дадут возможность остаться в сознании при разгерметизации кабины. Все это нам, кстати, объявляют стюардессы перед каждым полетом, но кто из нас это слушает? В задымленном салоне иначе, чем внимать четким командам проводника, нельзя: отстегнуть ремни, катиться вниз по надувным трапам....

Тем временем, и сами пассажиры-россияне волей-неволей начинают интересоваться, как спастись в горящем самолете, активно скачивают в интернете бесплатные симуляторы. Например, у приложения Prepare for impact - буквально вирусная популярность. "Игрушка" дает возможность почувствовать себя авиапассажиром во время разных ЧП, в том числе и при пожаре. Москвичи и жители других регионов активно делают скрины и видео: хвастаются на YouTube, как им удалось обмануть стихию и выжить.

А как у них?

В воздушной гавани Лондона - одном из крупнейших аэропортов мира Хитроу - все желающие пассажиры могут пройти курсы подготовки к любым ЧП, которые могут возникнуть на борту авиалайнера. Психологически подготовить себя к жесткой посадке, попрактиковаться в четком следовании инструкциям по безопасности от бортпроводников, на себе испробовать аварийные выходы самолета и даже выпрыгнуть в спасательном жилете на реальные надувные трапы.Запущенные несколько лет назад авиакомпанией British Airways курсы проводятся утром, днем и вечером и длятся по четыре с половиной часа. За это время и 162 фунта стерлинга (около 13 тысяч рублей) каждый участник, желающий пощекотать нервы, а заодно повысить свои шансы уцелеть в авиакатастрофе, на своей шкуре прочувствует, как самолет кувыркается в мощной турбулентности, падает в воду, горит в огне и разваливается на части в небе.

В качестве симулятора используется фюзеляж настоящего Боинга-737. По команде инструктора он начинает жутко трястись, наполняется едким дымом и выбрасывать кислородные маски из-под потолка. "Приготовится к аварийной посадке! Эвакуация!", громко командует капитан лайнера и "пассажиры" начинают отрабатывать профессиональное покидание самолет, без паники и лишней суеты. В качестве компенсации за расшатанные нервы участникам курса предлагается чай, кофе, бисквиты и даже легкий ланч. Все это уже включено в стоимость.

Подготовил Александр Гасюк