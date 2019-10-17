В четверг депутаты Московской областной думы приняли закон, разрешающий переводить госслужащих на удаленную работу. За нововведение, которого нигде в нашей стране пока нет, проголосовали единогласно - ни противников, ни воздержавшихся не было.

За несколько лет область сократила аппарат более чем наполовину, выйдя в лидеры по наименьшему числу госслужащих - порядка 15 человек на каждую тысячу жителей. Но и оставшиеся не помещаются в кабинеты. Поэтому при наличии главной резиденции - Дома правительства Московской области в Красногорске - некоторые министерства и ведомства региона до сих пор имеют прописку в Москве.

"Информатизация общества растет. И во многих коммерческих компаниях присутствие ряда специалистов в офисе становится необязательным. Почему бы не распространить эту практику и на госучреждения? Тем более положительный опыт других стран уже есть - например, в Японии около 10 процентов чиновников работают удаленно", - отмечает председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Если перевести часть госслужащих на работу из дома, можно неплохо сэкономить. Во-первых, на прямых транспортных расходах - в Подмосковье гражданские служащие получают ежемесячную транспортную компенсацию в размере 1,5 тысячи рублей.

Во-вторых, на сопутствующих услугах - удаленные сотрудники не жгут свет в государственных кабинетах, не истирают линолеум в коридорах, для них не нужно закупать столы и стулья, канцелярские принадлежности и кулеры с водой. И, в-третьих, если сотни мелких чиновников в часы пик, торопясь на работу, перестанут мучить личный транспорт, на дорогах станет свободнее - по крайней мере, на тех, что расположены рядом с госучреждениями.

Однако счастье работать из дома не может свалиться на всех сразу. Если, к примеру, чиновник отвечает за ведение реестра распорядителей бюджетных средств и должен одинаково оперативно работать и с несколькими подразделениями внутри своего министерства, и с внешними источниками информации, ему, конечно, показана исключительно офисная деятельность. И это, как уточнил один из разработчиков закона, председатель Комитета Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности Александр Баранов, учли. В законе есть ряд ограничений.

По предварительным подсчетам, из правительства Московской области и региональной Думы на удаленку могут быть переведены примерно 400 человек

"Под них попадают госслужащие, чьи должностные обязанности включают работу с населением и участие в различных совещаниях. Другими словами, на надомную работу могут быть переведены те, кто контактирует только с непосредственным руководителем, например, сотрудники бухгалтерии", - рассказал Баранов "Российской газете".

По словам депутата, предварительные подсчеты показывают, что из областного правительства и Мособлдумы на удаленку могут быть переведены примерно 400 человек. Впрочем, некоторые эксперты говорят, что надомной работой могли бы заниматься куда как больше чиновников. "В век цифровизации основная масса государственных служащих с населением как раз не взаимодействует. Чиновников, обязанных коммуницировать с населением, не больше 15 процентов", - уверен директор Центра развития государственной службы НИУ "Высшая школа экономики" Николай Клищ. Остальные более или менее пригодны к удаленной работе. Эксперт приводит в пример Канаду, где даже руководители отдельных чиновничьих ведомств не имеют постоянного рабочего места.

Мы движемся к управлению по результатам, когда становится важно качество сделанной работы, а не то, где она была сделана

"И мы тоже постепенно к этому идем, - продолжает Клищ. - Сейчас многие государственные структуры переходят на проектный формат работы, когда часть задач решается на рабочих местах, а другая часть - дистанционно. Так мы движемся к управлению по результатам, когда на первый план выходит качество сделанной работы, а не то, где она была сделана, в рабочем кабинете или дома".

К слову, Подмосковье не впервые экспериментирует на чиновничьем аппарате. Пять лет назад прошли масштабные сокращения в региональном правительстве, потом власти взялись за муниципалитеты - районы с многочисленными поселенческими администрациями и советами депутатов стали превращаться в городские округа, которым положены одна администрация и один депутатский совет.

Конкретно

Государственные гражданские служащие - это сотрудники федеральных и региональных органов власти. В органах муниципальной власти работают муниципальные служащие. При этом в госучреждении любого уровня могут работать как госслужащие - специалисты, начальники отделов, управлений, департаментов, так и работники, госслужащими не являющиеся - бухгалтеры, инженеры, уборщики, сантехники.

Число государственных и муниципальных служащих в России неуклонно снижается. По данным Росстата, в 2008 году федеральных и региональных госслужащих было 820,8 тысячи, а муниципальных - 343,9 тысячи. В 2018 году первых было почти на сто тысяч меньше - 730,1 тысячи, а муниципальных - 203,6 тысячи.

Рабочий день госслужащих, как правило, ненормированный, поэтому им положено три дополнительных дня к ежегодному отпуску. Также для них предусмотрена специальная пенсия, но право на нее имеет только человек, который уходит на заслуженный отдых с госслужбы, проработав перед увольнением непрерывно не менее 20 лет. При этом претендовать на такую выплату можно только уходя на пенсию с должности в государственном ведомстве. Если стаж госслужбы хоть 30 лет, но последние годы человек дорабатывал в коммерческой структуре, никакая "особая" пенсия ему уже не положена. Кстати, госслужащие, выходя на пенсию, часто отказываются от нее в пользу обычной страховой пенсии, поскольку она оказывается выше, чем "специальная".

Подготовила Марина Гусенко

А как у них

Во Франции госслужащим разрешено работать "на удаленке". Позволить себе такую роскошь могут сотрудники государственных и местных органов власти, учреждений здравоохранения, а также судебных структур.

Однако не все так просто: разрешение на работу в подобном режиме по щелчку пальца не выдается. Сначала нужно подать соответствующее заявление, на основе которого начальство будет смотреть, что входит в обязанности сотрудника, сможет ли он справиться с ними на расстоянии и не повредит ли его отсутствие рабочему процессу в целом.

Заявление могут отклонить, и тогда подчиненный либо отказывается от своих намерений, либо оспаривает решение в вышестоящих инстанциях. Но его могут и одобрить, и тогда подписывается специальный акт с разрешением на работу в удаленном режиме, который действует максимум один год, но может быть продлен по запросу. Приостановить действие разрешения вправе как сотрудник, так и работодатель, но оповестить об этом вторую сторону нужно не менее чем за два месяца до даты принудительного окончания действия акта.

Как следует из специального указа об условиях осуществления удаленной работы на государственной службе и в судебной системе, все расходы, связанные с удаленной работой, включая стоимость оборудования, программного обеспечения и прочее, берет на себя работодатель. Главное условие для сотрудника - появляться в офисе не реже двух раз в неделю (исключение сделают, только если у него проблемы со здоровьем).

В США госслужащие также могут работать удаленно. Для этого они должны заключить с начальством специальные соглашения на этот счет. Однако в отличие от французского опыта, количество дней, когда можно трудиться в подобном режиме, определяется индивидуально в каждой организации.

Для того чтобы получить свое разрешение на "удаленку", сначала нужно пройти специальную подготовку в рамках тренировочной программы, чтобы новые условия не стали для сотрудника шоком. Руководство также должно проанализировать обязанности работника, чтобы понять, можно ли ему перейти на удаленную работу или нет. Придя к определенному выводу, оно должно оповестить подчиненного о его "статусе".

При этом в соответствующем законе от 2010 года четко прописано, что удаленная работа не является правом каждого сотрудника, это возможность, которую предоставляет организация, но не более того.

Подготовила Диана Ковалева