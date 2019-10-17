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17.10.2019 00:30
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

У него температура

Сколько ступеней очистки нужно заводу по сжиганию мусора?
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 234(7992)
Два первых завода по термической обработке мусора в Воскресенском и Наро-Фоминском округах Московской области планируется открыть во второй половине 2021 года. Еще два - в Солнечногорском и Богородском районах - весной 2022-го. Чем ближе к этой дате, тем больше появляется слухов. В частности, говорят о том, что концерн "Хитачи" отдает Подмосковью дешевые, а потому небезопасные проекты мусоросжигания, с тремя ступенями очистки вместо пяти, используемых в Японии и Европе.

"У нас на заводах действительно будет три ступени, а не пять, - рассказал на брифинге зампред областного правительства Евгений Хромушин. - Но нужно понимать, что за последние годы технологии в этой отрасли значительно ушли вперед". На первых японских и европейских мусоросжигательных заводах отходы уничтожали простым горением при температуре 700-800 градусов, а именно такой температурный режим особенно любим диоксинами. Потом температуру начали повышать, но долго не могли научиться резко охлаждать газы после камер сгорания - они остывали постепенно, зависая на тех же 700-800 градусах с теми же диоксинами. Разумеется, здесь нужны были и пять, и семь, и десять ступеней очистки.

Фото: Анатолий Вергун/РИА Новости
Почему попытки раздельного сбора мусора терпят неудачу

Но к тому времени, когда заводы задумало строить Подмосковье, стало так: температура в котлах - 1280 градусов. Фактически, это уже и не горение, а более сложный процесс разложения мусора на элементарные частицы. И - сразу резкое охлаждение газов с двухсекундным переходом через уровень образования диоксинов. "При такой системе утилизации трех ступеней очистки более чем достаточно", - утверждает Хромушин. Более того: если бы область равнялась на европейские требования, наши заводы вполне могли бы обойтись и двумя степенями очистки. "Потому что российские экологические нормы в данном случае выше, чем европейские", - констатирует зампред.

Значительную часть комплектующих на подмосковные заводы будут поставлять российские предприятия. Котлы, к примеру, изготовят в Подольске, турбины приедут из Сибири. А вот лицензированием заводов, техническим надзором и контролем за их работой будут заниматься те концерны, по чьим технологиям строятся предприятия. И это Евгений Хромушин называет еще одной гарантией того, что все параметры экологической безопасности будут соблюдены: "Концерн "Хитачи" известен во всем мире, он десятилетиями зарабатывал себе реноме и вряд ли планирует ронять его из-за четырех подмосковных заводов".

При температуре 1280 градусов идет уже не горение, а разложение мусора на элементарные частицы

Вся проектная документация на заводы термической обработки, напоминает чиновник, лежит в открытом доступе в его приемной. Ознакомиться с ней может любой посетитель. Только читать проекты нужно очень внимательно, а то уже были эксперты, разглядевшие в технических параметрах 30 процентов золы, которая будет оставаться после сжигания. "Просто параметры рассчитывались детально, в том числе и на несортированный мусор. Но мы ведь не зря строим 12 мусоросортировочных комплексов, с которых на заводы будет поступать только топливо без стекла, органики и пластика. При таком сжигании золы будет минимум", - говорит Хромушин. Три таких комплекса в Зарайске, Рошале и Серебряных Прудах уже работают, до конца года будут открыты еще три - в Коломне, Егорьевске и Клину. Оставшиеся шесть комплексов построят в 2020 году.

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