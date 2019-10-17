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17.10.2019 15:45
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Стартовал прием заявок на конкурс молодых ученых МГУ им. Ломоносова

Текст: Мария Набиркина
Московский университет объявляет о начале очередного конкурса работ студентов, аспирантов и молодых ученых. Все, кто учится или работает в МГУ и кому еще не исполнилось 35 лет, могут принять участие и претендовать на премию в 150 тысяч рублей.
Фото: ИТАР-ТАСС/ Игорь Кубединов Фото: ИТАР-ТАСС/ Игорь Кубединов
Фото: ИТАР-ТАСС/ Игорь Кубединов

Конкурсные работы должны быть из области естественных или технических наук. Это могут быть монографии, статьи, отдельные главы в коллективных работах, учебные пособия, а также авторские свидетельства и патенты, опубликованные или полученные в течение 2018 и 2019 годов.

Ежегодно на конкурс приходит около 300 работ. Математика, механика и информатика, физика, химия, биология, науки о Земле, информационные технологии, фундаментальные основы инженерных наук… Тематика исследований самая разнообразная. Премии присуждаются за конкретные результаты или за существенный вклад в развитие фундаментальной науки и образования.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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- Участие в конкурсе позволяет молодым исследователям получить объективную оценку их работы независимыми экспертами в смежных областях. Поэтому победить вдвойне ценно, - говорит призер конкурса 2016 года Александр Жеребкер, выпускник химфака МГУ. - Моя работа была посвящена разработке методов исследования структур компонентов сложных органических матриц. Рад, что работа была оценена. Это подчеркивает важность и перспективность данного нового направления.

Участвовать можно в одной из двух номинаций: "опубликованная научная работа" и "концепция научно-исследовательского проекта прикладной направленности".

Заявки на участие принимаются до 15 ноября 2019 года.

Конкурс молодых ученых - часть программы сотрудничества МГУ им. Ломоносова и фонда "Вольное Дело". Подробнее об условиях участия в конкурсе - на сайте МГУ.

Общество Наука Наука и образование МГУ им. Ломоносова Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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