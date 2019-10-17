В Москве открылся внеочередной Синод РПЦ

17 октября в Москве открылось внеочередное чрезвычайное заседание священного Синода Русской православной церкви. От него ждут решений, определяющих отношение Русской церкви по поводу позиции Элладской церкви, принявшей решение о поддержке прав Константинопольского патриархата вмешиваться в судьбу чужих канонических территорий.

- Это тема, которая затрагивает саму суть церковных отношений, - представил повестку дня Священного Синода патриарх Московский и всея Руси Кирилл, открывая его. - И негативное развитие этой темы может нарушить всеправославное единство.

Полная ответственность за сохранение православного единства, и столь же полная ответственность перед нашими верующими людьми, нашим духовенством и епископатом, вот два условия, которые, по мнению патриарха, необходимы для правильного решения вопросов, возникших в связи с ситуацией вокруг Украины и Константинопольского патриахата.