В Москве побит температурный рекорд 130-летней давности

В столице побит температурный рекорд. В 14:00 на опорной станции ВДНХ воздух прогрелся до отметки 17,8 градуса. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

Таким образом, побит рекорд для этого дня (+17,4 градуса), установленный в далеком 1889 году, то есть 130 лет назад.

- Температурный рекорд побит, этот год войдет в историю, но окончательные данные будут известны только утром в пятницу, так как до конца дня воздух может еще прогреться, - пояснила "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.