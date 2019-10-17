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17.10.2019 15:46
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве побит температурный рекорд 130-летней давности

Текст: Ирина Огилько
Фото: Александр Корольков

В столице побит температурный рекорд. В 14:00 на опорной станции ВДНХ воздух прогрелся до отметки 17,8 градуса. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

Фото: iStock
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Таким образом, побит рекорд для этого дня (+17,4 градуса), установленный в далеком 1889 году, то есть 130 лет назад.

- Температурный рекорд побит, этот год войдет в историю, но окончательные данные будут известны только утром в пятницу, так как до конца дня воздух может еще прогреться, - пояснила "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

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