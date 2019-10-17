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17.10.2019 11:54
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Подмосковье прохожие спасли шестилетнего мальчика от педофила

Текст: Сергей Бабкин

В Московской области прохожие помогли задержать насильника, который напал на 6-летнего мальчика.

В Москве педофил получил 20 лет строгого режима

Как рассказали в пресс-службе регионального ГСУ СК, это произошло в Подольске 14 октября. Люди не только отбили ребенка у педофила, но и передали мужчину полицейским. Задержанным оказался 32-летний житель Амурской области. Следователи немедленно возбудили против него уголовное дело. И довольно быстро выяснили, что несколькими часами ранее обвиняемый пытался изнасиловать 43-летнюю женщину прямо на улице. Потерпевшей удалось отбиться от преступника и убежать.

Суд заключил педофила под стражу. Следователи не исключают, что он может быть причастен и к другим подобным преступлениям. СК просит жителей поделиться информацией по телефонам 8-496-754-33-03 (следственный отдел по городу Подольску), 8-495-184-05-61 (дежурная служба ГСУ СК России по Московской области) или по линии "02".

Происшествия Преступления Криминал Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Подольск
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