В Подмосковье прохожие спасли шестилетнего мальчика от педофила

В Московской области прохожие помогли задержать насильника, который напал на 6-летнего мальчика.

Как рассказали в пресс-службе регионального ГСУ СК, это произошло в Подольске 14 октября. Люди не только отбили ребенка у педофила, но и передали мужчину полицейским. Задержанным оказался 32-летний житель Амурской области. Следователи немедленно возбудили против него уголовное дело. И довольно быстро выяснили, что несколькими часами ранее обвиняемый пытался изнасиловать 43-летнюю женщину прямо на улице. Потерпевшей удалось отбиться от преступника и убежать.

Суд заключил педофила под стражу. Следователи не исключают, что он может быть причастен и к другим подобным преступлениям. СК просит жителей поделиться информацией по телефонам 8-496-754-33-03 (следственный отдел по городу Подольску), 8-495-184-05-61 (дежурная служба ГСУ СК России по Московской области) или по линии "02".