В Покровском-Стрешневе построят новые дороги по программе реновации

В рамках программы реновации на территории 3-го микрорайона планируется построить жилые дома с подземными паркингами, а так же другой социальной инфраструктурой - новым корпусом школы на 350 мест и детсадом на 200 мест. Сейчас этот проект жители обсуждают на публичных слушаниях, рассказал руководитель архитектурно-планировочного объединения N3 Института Генплана Москвы Максим Гурвич.

- Площадь проектирования в Покровском-Стрешневе совсем небольшая. При этом мы смогли разместить здесь и жилую застройку, и объекты социальной инфраструктуры. На территории вдоль канала имени Москвы появится парк, а в центре квартала мы выделили территорию для создания зеленой зоны с прогулочными тропинками, спортивными и детскими площадками, - пояснил он.

Проект так же предусматривает реконструкцию существующих улиц и строительство новых внутриквартальных проездов с велодорожками.

В шаговой доступности от жилых домов разместятся магазины, аптеки, прачечные и другие сервисные предприятия - они откроются на первых этажах зданий. А на закрытых от машин территориях дворов оборудуют площадки для игр, отдыха и занятий спортом. Внутри квартала будет организованна рекреационная зона. Кроме того, по программе реновации здесь построят торговый центр.

Территорию вдоль канала имени Москвы благоустроят. Здесь можно будет гулять и заниматься спортом. Напомним, публичные слушания по программе реновации в столице стартовали по шести проектам планировки. Они проходят в районах Бескудниковский, Западное Дегунино, Измайлово, Крюково, Фили-Давыдково и Покровское-Стрешнево. Ознакомиться с проектом, задать интересующие вопросы и оставить свои предложения можно в информационном центре программы реновации (2-я Брестская улица, дом 6), а также на экспозициях, открытых в каждом из шести районов. Жители также смогут высказаться по проекту на собрании участников публичных слушаний, которое состоится 29 октября. Отзывы в письменном виде будут принимать еще в течение недели после собрания. Все пожелания, озвученные в ходе слушаний передадут разработчикам.