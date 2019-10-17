В Москве воздух прогреется до 16 градусов

Теплый атмосферный фронт сегодня в столицу принес высокую температуру. Днем воздух прогреется до +16 градусов, а местами +17. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, фронт принесет не только тепло, но и временами осадки, понизит атмосферное давление до 740 мм рт ст., что сможет неблагоприятно отразиться на самочувствии метеозависимых людей и с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Временами возможны порывы ветра до 15 м/с, в связи с чем днем будет действовать "желтый" уровень погодной опасности.