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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Чиновника увели посидеть

Вице-губернатор Тамбова подозревается в покушении на мошенничество
Текст: Наталья Козлова, Татьяна Ткачева (Тамбов)
Российская газета - Федеральный выпуск № 235(7993)
Серьезные проблемы начались у вице-губернатора Тамбовской области Глеба Чулкова. Он был задержан у здания обладминистрации вечером в среду. Чиновнику пока не предъявляли никаких обвинений.
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Заместителя главы администрации области Чулкова следствие подозревает в покушении на особо крупное мошенничество. Высокопоставленный чиновник находится в изоляторе временного содержания, в ближайшее время суд должен определить, где ему сидеть на период следствия - в камере или дома.

Во Франции задержан беглый чиновник ФСИН

Глебу Чулкову 46 лет, и он с 2004 года возглавляет комитет по управлению имуществом области. Ну а с 2008-го стал заместителем губернатора. Пока дело расследует областная полиция.

По ее версии, чиновник подозревается в совершении мошеннических действий, направленных на хищение имущества комплекса "Рассказовский рынок", являющегося государственной собственностью. В полиции говорят, что завладеть имуществом "Рассказовского рынка" не получилось. На юридическом языке - не вышло "довести преступление до конца по независящим от него причинам". Отсюда и статья о покушении на мошенничество.

Для местных сообщение о проблемах с рынком новостью не стало - с весны пошли обыски в комитете по управлению имуществом Тамбовской области. Потом были возбуждены уголовные дела против директора рынка и руководителя Фонда поддержки предпринимательства.

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