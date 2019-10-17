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17.10.2019 10:55
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Восемь экзотических змей переедут из Москвы в Кострому

Текст: Ирина Огилько
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Московский Центр передержки животных при департаменте природопользования и охраны окружающей среды передаст 8 змей в Костромской "Эколого-биологический центр "Следово" имени Ю.П. Карвацкого". Об этом сообщает пресс-служба Мосприроды.

- Всего будет передано 8 змей: королевская змея, удав обыкновенный, молочник, 3 маисовых полоза, свиноносый уж, краснохвостый полоз, - рассказали в пресс-службе.

Все змеи поступили в этом году в Центр передержки животных, а до этого были найдены на территории города.

Например, краснохвостый полоз висел на дереве, а удав был найден возле мусорных контейнеров вместе с террариумом.

За выброшенных на дачах животных могут начать штрафовать

- К сожалению, подобные случаи безответственного отношения к экзотическим животным пока очень распространены. Граждане заводят дома редких животных, часто даже не знают, как с ними обращаться. Потом этих животных или выбрасывают, или они убегают из квартир. Мы обращаемся ко всем москвичам: не покупайте экзотических животных, не поощряйте спрос на них, особенно, если вы не специалисты и не знаете, как правильно обращаться с этими животными", - поясняет руководитель департамента природопользования Москвы Антон Кульбачевский.

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