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17.10.2019 11:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Из колонии в Хабаровском крае сбежал заключенный

Текст: Дина Непомнящая

Из колонии-поселения при ФКУ ИК-8 УФСИН России по Хабаровскому краю сбежал заключенный. 30-летний мужчина ушел с продовольственного склада, на котором работал, и не вернулся в исправительное учреждение.

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Как пояснила "РГ" пресс-секретарь регионального УФСИН России Екатерина Чеченец, осужденные в колониях-поселениях пользуются относительной свободой передвижения. Там нет охраны, надзор осуществляет администрация колонии. После подъема и до отбоя поселенцы могут спокойно передвигаться по территории, а иногда и выходить за нее, оставаясь в пределах муниципального образования, на территории которого расположена колония-поселение. За территорию заключенные выходят только если это связано с характером выполняемой ими работы или необходимо для обучения.

Этими привилегиями и воспользовался беглец. Когда сотрудники стали проверять осужденных, находящихся на выводных объектах, мужчины среди них уже не было.

Сбежавший заключенный 16 июня 2016 года был осужден за разбой. Изначально он должен был провести пять лет в исправительной колонии строгого режима, но 22 июля текущего года его перевели в колонию-поселение и трудоустроили разнорабочим на продовольственные склады.

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Сейчас мужчину разыскивают. Граждан просят оказать содействие поискам и сообщать любую имеющуюся у них информацию о беглеце в полицию по телефону 02 или в дежурную часть УФСИН России по Хабаровскому краю по телефонам (4212) 70-81-78 и 70-81-11.

Особые приметы мужчины: рост 175 сантиметров, рыжие волосы, худощавое телосложение, кисти обеих рук в татуировках.

Происшествия Правосудие Тюрьмы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край
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