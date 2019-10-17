По федеральному проекту "Старшее поколение" нацпроекта "Демография" до 2024-го каждый год не менее 75 тысяч пенсионеров и предпенсионеров должны получать новую профессию: 50 тысяч человек - при содействии службы занятости и 25 тысяч - с использованием инфраструктуры Союза "Ворлдскиллс Россия". На эти цели из федерального бюджета выделяется пять миллиардов рублей ежегодно. Легко ли людям старшего возраста найти новое место в жизни, разбирались корреспонденты "РГ".

По направлениям службы занятости пожилые люди обучаются востребованным на рынке профессиям в группах, индивидуально и дистанционно. Фото: Михаил Мордасов / РИА Новости

Опыт стал не нужен

С начала 2019 года Пенсионный фонд Хабаровского края подтвердил предпенсионный статус 5396 жителей региона. Только в центры занятости населения было отослано 2626 подтверждений. Обычно они требуются при необходимости отправить предпенсионера на переобучение или начислить ему повышенное пособие по безработице.

С такой ситуацией столкнулась и 52-летняя хабаровчанка Галина Н., которой в начале года пришлось искать новую работу.

На предыдущее место она пришла всего четыре года назад. В молодой компании оценили ее опыт, пригласили на должность начальника отдела и предложили выстраивать деятельность с нуля. Зарплата вместе с премиями порой доходила до 100 тысяч руб­лей. Галину устраивали перемены. Не нравилось только, что каждый день нужно ездить с пересадками на другой конец города.

И тут в компании сменился руководитель. Отношения с ним не заладились у большей части коллектива. Зарплаты упали в два раза. Для Галины последней каплей стала фраза начальника: "Вы предпенсионерка, будете вкалывать и за копейки".

Женщина ушла. За четыре месяца самостоятельных поисков работы поняла, что опыт больше не нужен. Везде стремятся взять молодых сотрудников. Напрямую, правда, об этом не заявляют, опасаясь получить административный штраф.

Решила обратиться в комитет по труду и занятости населения. Инспектор, сделав необходимые отметки о первом визите, пригласил повторно прийти через десять дней, когда женщину смогут официально признать безработной. Как оказалось, большинство людей обращаются сюда только за пособием. Но Галине было нужно не оно, пусть даже повышенное в связи с возрастом.

В следующий раз женщина самостоятельно выбрала подходящие вакансии в базе и получила первые направления. Поиск работы при содействии центра занятости занял еще два месяца.

- Работа нашлась. Зарплата теперь 30 тысяч, должность низкая. Единственный плюс - близко к дому, - подводит итог Галина.

За гранью карьеры

Пожилой человек, спешащий на работу, для Сахалинской области - обычное явление. По наблюдениям специалистов службы занятости, приоритеты ищущих работу пенсионеров отличаются от предпочтений молодежи. Как правило, люди в возрасте уже не метят на ответственные должности и стремятся трудоустраиваться без полной нагрузки. На первое место они ставят более свободный график и спокойствие, а не высокую зарплату и карьерный рост.

Жизнь показала, что пожилые люди готовы к получению новых знаний и навыков. Тем более что в регионе действуют программы профессионального обучения вышедших на пенсию островитян.

- Ежегодно по направлению службы занятости более 70 пожилых людей обучаются как в группах, так и индивидуально, в том числе дистанционно на базе профессиональных организаций, востребованным на рынке труда профессиям: охранник, водитель погрузчика, электромонтер, специалист по кадрам, - рассказала заместитель руководителя регионального агентства по труду и занятости населения Наталья Ковалева.

По проекту "Старшее поколение" граждан учат бесплатно за счет средств федерального и региональных бюджетов. Средний срок обучения - три месяца

Статистика ведомства говорит о том, что более 80 процентов пенсионеров, завершивших обучение, возвращаются к трудовой деятельности. Так, за восемь месяцев 2019 года направления на освоение новых профессий получили 75 человек, вышедших на пенсию, 68 из них успешно завершили занятия, а 60 нашли соответствующую новой квалификации работу.

Всего с января по сентябрь этого года в службу занятости обратились 1275 пенсионеров, и 778 из них (более 60 процентов) смогли подобрать подходящую работу. Сотрудники службы объясняют высокий процент трудоустройства пожилых людей их положительной мотивацией.

В том, что главное - не возраст, а желание и позитивный настрой, убедился 73-летний житель Южно-Сахалинска. Несмотря на богатый опыт, два высших гуманитарных образования и одно среднее техническое он испытывал трудности с трудоустройством, но не сдавался. И подходящее место нашлось. Специалисты центра занятости организовали собеседование пенсионера с руководителем музейно-мемориального комплекса "Победа". Теперь он - специалист по учету музейных предметов.

Сам не плошай

После оформления пенсии жительница Владивостока Ирина Кудина оставлять работу не стала, а начальство и не настаивало. Социальный работник - не тот род занятий, где нет отбоя от желающих. Ирина Георгиевна протянула еще 12 лет и ушла на давно заслуженный отдых, когда ей было уже под 70.

- Просто я постарела. Стало тяжело носить сумки с продуктами для подопечных, ходить в разные инстанции, чтобы решать их проблемы. Работала потому, что казалось: на одну пенсию трудно жить. А вот бросила, и как-то все устроилось: потребности у пожилых людей небольшие, да и дочь иногда помогает, - откровенничает она.

Ирине Кудиной не пришлось искать работу в предпенсионном возрасте. А вот Елене Девятовой, попавшей под сокращение в 53 года, дела во Владивостоке не нашлось. Работодатели, оказывается, очень боятся подчиненных с высшим образованием, да еще тех, кто занимал начальственную должность. Елену Валентиновну не брали уборщицей, гардеробщицей, администратором в салон красоты.

- Как увидят две записи в трудовой книжке "исполнительный директор", так радостно отказывают, - рассказывает она.

Девятова нашла свое "счастье" в Китае. Согласилась на предложение знакомой поискать работу в другой стране, и обе теперь пекут торты. Кафешки как легко открываются, так и быстро закрываются, но без работы женщины не остаются. То бывшие работодатели-китайцы, закрывая бизнес, посоветуют русских кондитеров коллегам, то поможет диаспора, но уже шесть лет Елена трудится в КНР.

На работу в возрасте 50+ устроиться трудно. Приморский центр занятости регулярно проводит ярмарки вакансий. На прошедшей в сентябре соискателям пенсионных лет предлагали вакансии "Почта России", Центр судоремонта "Дальзавод", Приморскстат, учреждения сферы страхования, здравоохранения. Но информации, сколько человек трудоустроилось после ярмарки, нет.

Центр "Мой бизнес" совместно с администрацией края попробовали вдохновить пожилых на открытие своего бизнеса. На специальной конференции им растолковали, как стать самозанятым или оформить ИП.

- Нацпроект "Поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" ставит задачу - создать условия, чтобы как можно больше жителей края запускали собственные бизнес-проекты, - говорит заместитель гендиректора Центра поддержки предпринимательства Ольга Потарусова.

В 2018 году в центр занятости обратились около 200 приморцев старше 50 лет, желающих идти в бизнес. Открыли свое дело 18. С начала текущего года таких обращений около 120, 14 человек зарегистрировали бизнес.