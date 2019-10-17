На Сахалине школьники избили одноклассницу за напоминание о "домашке"

Ученица четвертого класса школы в Поронайске оказалась на больничной койке после избиения одноклассниками, сообщило агентство "Интерфакс".

Как выяснилось, четвероклассники таким образом выместили свою досаду поступком сверстницы. Когда учительница в конце урока забыла задать домашнее задание, девочка напомнила об этом.

По факту избиения школьницы Поронайская городская прокуратура организовала проверку. Как отметили в пресс-службе прокуратуры региона, результаты этой проверки покажут, есть ли основания для применения мер реагирования.

Параллельно проводит проверку городской отдел полиции. Стражи порядка опрашивают педагогов и учащихся.