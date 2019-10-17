На Сахалине столкнулись поезд и легковой автомобиль

Столкновение поезда с легковым автомобилем Дайхатсу Териос произошло на железнодорожном переезде перегона Чехов - Новоселово на Сахалине. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе ДВЖД.

Причиной инцидента стало игнорирование водителем легковушки запрещающих сигналов. Он выехал на железнодорожный переезд в тот момент, когда к нему приближался поезд.

Примененное машинистом тепловоза экстренное торможение не позволило избежать столкновения - расстояние было слишком мало.

В результате аварии водитель автомобиля получил травмы и попал в больницу.

Происшествие не нарушило график движения пассажирских поездов.