На Сахалине столкнулись поезд и легковой автомобиль

Фото: Пресс-служба ДВЖД
Столкновение поезда с легковым автомобилем Дайхатсу Териос произошло на железнодорожном переезде перегона Чехов - Новоселово на Сахалине. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе ДВЖД.
Причиной инцидента стало игнорирование водителем легковушки запрещающих сигналов. Он выехал на железнодорожный переезд в тот момент, когда к нему приближался поезд.
Примененное машинистом тепловоза экстренное торможение не позволило избежать столкновения - расстояние было слишком мало.
В результате аварии водитель автомобиля получил травмы и попал в больницу.
Происшествие не нарушило график движения пассажирских поездов.