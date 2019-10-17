В Биробиджане щенка спасли из смертельной ловушки

Сотрудники регионального поисково-спасательного подразделения в Биробиджане оперативно отреагировали на сообщение неравнодушных граждан и спасли от смерти щенка, который застрял между двумя гаражами и не мог самостоятельно выбраться оттуда.

Подробности этого необычного происшествия сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Еврейской автономной области. Звонок накануне вечером принял оперативный дежурный регионального Центра управления в кризисных ситуациях.

Мужчина рассказал по телефону, что на улице Советской жалобно скулит маленький щенок. Звуки доносятся из гаражей, возле которых собралось несколько неравнодушных прохожих. Однако они не сумели помочь угодившему в ловушку животному.

На место происшествия выехали сотрудники регионального Поисково-спасательного подразделения. При осмотре места происшествия выяснилось, что щенок заполз в узкую щель меж двух гаражных боксов и намертво застрял там.

"Если бы не прохожие, то он бы погиб, - считает спасатель Денис Фунтусов. - Дело в том, что щенки такого возраста могут ползти вперед, а назад это просто физически не получается, поэтому бедняга и застрял".

Спасти щенка оказалось непросто. Узкое пространство не давало возможности воспользоваться спецтехникой. Попытки дотянуться до щенка вручную успеха не принесли. Не смогли спасатели и подманить бедолагу. В результате спасательную операцию пришлось приостановить - в тот момент помощь потребовалась людям, а это приоритет спасательной службы.

"Поскольку мы должны были заниматься другими своими обязанностями, было решено вернуться на базу, а в светлое время суток продолжить попытки, - уточнил Фунтусов. - Утром, приехав на место, мы увидели, что щенок продвинулся еще ближе к узкому проему между гаражами".

У спасателей ушел целый час, но они все-таки сумели освободить щенка из смертельной ловушки. Спасенного отвезли в ветеринарную клинику, где ветврач осмотрел его и оказал ему необходимую помощь.

Щенок выжил, однако из-за длительной неподвижности у него отнялись передние лапы. Впрочем, ветеринары надеются, что их подвижность со временем восстановится.