В Приморья начали выплачивать компенсации жильцам обрушившегося дома

В Приморском крае началась выплата денежных компенсаций жильцам пятиэтажного дома в поселке Новонежино, где произошло обрушение потолочной плиты, стены и лестничного пролета.

"Списки составлены и проверены - 47 человек получат по 10 тысяч рублей на предметы первой необходимости", - сообщил РИА Новости глава Шкотовского района Виктор Михайлов.

Напомним, что в зону обрушения попали 17 квартир. Одна женщина погибла, в связи с чем возбуждено уголовное дело. Есть пострадавшие, двое из них были госпитализированы.

Как предполагают в СУ СК по региону, причиной ЧП мог быть водонагреватель.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко, посещавший место происшествия, обещал, что семьи, чьи квартиры больше всего пострадали из-за обрушения, получат жилищные сертификаты.