В России появится новый самолет для малой авиации на замену Ан-2

Разработкой проекта легкого многоцелевого самолета для коротких перелетов по итогам конкурса займется проектная компания "Байкал Инжиниринг" из Улан-Удэ, сообщили в Минпромторге.

Новый легкий самолет должен быть таким же надежным и неприхотливым в эксплуатации, как хорошо зарекомендовавший себя Ан-2. Знаменитый "Кукурузник" мог взлетать с неподготовленных грунтовых площадок с малым разбегом. Фото: Юрия Муравина / Фотохроника ТАСС

Максимальная начальная цена контракта составляла в 1,25 миллиарда рублей, окончательная цена не сообщается. Из протокола подведения итогов конкурса следует, что в нем участвовал также "Уральский завод гражданской авиации".

Серийное производство нового легкого самолета планируется запустить на базе Улан-Удэнского авиационного завода, входящего в холдинг "Вертолеты России". Этот заказ позволит создать новые рабочие места на градообразующем предприятии и в целом поддержать развитие экономики региона. Ввести самолет в эксплуатацию, как сообщалось ранее, планируют в 2022 году.

Создание нового самолета для малой авиации в Минпромторге анонсировали в августе. Его вместимость составит 9-14 человек, максимальная взлетная масса - 4,8 тонны.

Использовать его планируется для полетов на отдаленные территории и на местных воздушных линиях для пассажирских авиаперевозок. Спрос будет, считают эксперты. В России реализуется программа развития межрегиональных перелетов, авиамаршруты между городами в регионах страны субсидируются. Сегодня таких маршрутов больше двух сотен. Они более эффективны, чем стыковочные рейсы через Москву, поскольку обслуживание в региональных аэропортах дешевле, поясняет замдиректора Института инженерной экономики и гуманитарных наук Даниил Квон. На некоторые маршруты в регионах выгоднее ставить легкие самолеты.

Фото: Аркадий Колыбалов

Достойный предшественник: Ан-2

Новый самолет должен прийти на смену Ан-2 - всем известной "Аннушки", она же "Кукурузник". Это советский легкий многоцелевой биплан с одним поршневым двигателем и расчалочным крылом. Он был спроектирован в 1946 году в ОКБ-153 при Новосибирском авиационном заводе им. Чкалова. Руководил ОКБ-153 Олег Антонов. Первый опытный образец СХ-1 поднялся в воздух 31 августа 1947 года, а первый серийный Ан-2 - 9 сентября 1949.

Построен по аэродинамической схеме расчалочного биплана с цельнометаллическим фюзеляжем и прямым двухлонжеронным крылом. Обшивка крыльев и оперения - полотняная. Шасси - неубирающееся, трехопорное, с хвостовым колесом. В зимнее время предусмотрена установка лыжного шасси.

Серийное производство преемника Ан-2 планируется запустить на базе Улан-Удэнского авиазавода, первые самолеты войдут в эксплуатацию в 2022 году

Силовая установка состоит из поршневого 9-цилиндрового двигателя воздушного охлаждения АШ-62ИР с четырехлопастным воздушным винтом.

Авиаторам Ан-2 полюбился за простоту в эксплуатации и неприхотливость: мог взлетать с неподготовленных грунтовых площадок, с малым разбегом. Рассказывали, что Никита Хрущев во время "кукурузных дел" помог этому самолету занять свою сельскохозяйственную нишу. Был и в санитарной авиации. Применялся в ДОСААФ, для десантирования парашютистов-любителей.

Ан-2 выпускался в СССР, Польше и Китае. Наибольшее количество бипланов Ан-2 было выпущено в Польше. С 1958 года ей были переданы права на производство этого самолета. На заводе WSK "PZL Mielec" в польском городе Мелец производство сохранялось до конца 1992 года, а отдельные мелкие серии выпускались до января 2002 года. Всего в Польше выпущено 11 915 экземпляров самолета Ан-2, из которых 10440 было поставлено в СССР (и далее в СНГ).

Всего построено более 18 тысяч "кукурузников". Ан-2 занесен в Книгу рекордов Гиннесса как единственный в мире самолет, который выпускается уже более 70 лет. Многие самолеты летают более 40 лет и налет некоторых из них достигает 20 тысяч часов.

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Чем думали заменить Ан-2 раньше?

Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. Чаплыгина (Новосибирск) разработал самолет ТВС-2ДТС. Машина родилась в результате ремоторизации и дальнейшей модернизации Ан-2. Инженеры взяли за основу аэродинамическую схему: разработали сначала демонстратор технологий с композитным крылом - ТВС-2ДТ, а затем цельнокомпозитный серийный вариант ТВС-2ДТС.

Последний впервые был показан на МАКС-2017. Крейсерская скорость самолета - 350 км/ч, берет до 3,5 тонны груза на дальность до 1200 км. Максимальная дальность полета - 4500 км.

Однако позже было решено: ТВС-2ДТС - экспериментальный образец, созданный для отработки новых технологий. Эта модель имеет взлетную массу в 7,4 тонны, которая превышает действующие нормы.

"Полученный при создании демонстратора, равно как и при выполнении других НИОКР научно-технический задел планируется использовать при разработке серийного самолета в рамках реализации проекта создания легкого многоцелевого самолета для местных воздушных линий", - сообщили в Минпромторге.

Также ранее был разработан самолет "Рысачок" - легкий турбовинтовой двухмоторный. Выпускать должен был самарский ракетно-космический центр "Прогресс". По оценке специалистов, главные достоинства - те же, что и у Ан-2. Неприхотливость, простота в управлении и некритичность к ошибкам пилотирования. Кстати, задумывался "Рысачок" как "учебная парта" для гражданских летных училищ. Планировалось, что он станет выпускным для курсантов. А потому последняя позиция особенно важна. "Изюминка" самолета - "стеклянная" кабина, оборудованная современными приборами. Рассчитан на перевозку 10-16 пассажиров или груза до двух тонн. Способен взлетать с грунтовых площадок всего в 500 метров, садиться на снег.