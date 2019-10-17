Видео: В Хабаровском крае медведь загнал рыбаков на дерево

В Хабаровском крае медведь загнал рыбаков на дерево. В сети появились видеокадры, снятые самими "потерпевшими".

На записи видно, как зверь бродит внизу и грызет надувные лодки мужчин. Те пытаются отогнать его громкими криками, но медведь никак не реагирует.

В МЧС РФ отмечают: для того, чтобы обезопасить себя от встречи с медведем, не нужно рыбачить там, где хищники ловят рыбу. Все пищевые отходы за собой нужно сжечь: так запах не приманит косолапого.

Если же встреча со зверем все-таки произошла, в первую очередь, не стоит паниковать. Косолапые не страдают излишней агрессивностью. Человек в естественный рацион медведя не входит. Поэтому в большинстве случаев достаточно просто спокойно обойти хищника стороной, держась на расстоянии, подчеркивая этим, что вы не претендуете на его жизненное пространство. Не нужно убегать: сохраняя спокойствие, медленно отступайте, как бы пятясь назад, и ни в коем случае не поворачивайтесь к зверю спиной.

Кстати, хозяин тайги не любит сталкиваться со всем, что больше его. Поэтому нужно постараться выглядеть больше, чем вы есть на самом деле - медленно встать повыше, на бревно или камень, поднять рюкзак над собой.