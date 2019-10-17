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17.10.2019 12:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кирове планирующий устроить стрельбу подросток вернется в школу

Текст: Андрей Андреев (Киров)

Подросток, который планировал устроить стрельбу в школе, может продолжить в ней учебу, сообщил в четверг РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Кировской области Владимир Шабардин.

Фото: iStock
Омбудсмен рассказал о мотивах подростка, готовившего убийство в школе

По его словам, ребенок получил необходимую психологическую помощь. Пока в школу он не ходит, но образование получает. А переводить мальчика в другую школу не имеет смысла, поскольку Киров - город небольшой, и о новичке быстро узнают. Кроме того, он - девятиклассник и смена школы перед сдачей итоговых экзаменов обернется для ребенка проблемой.

Как отметил Владимир Шабардин, до этого происшествия к подростку не было претензий ни по учебе, ни по поведению. А предполагаемый "шутинг" закончился в соцсетях. До чего-то более конкретного дело не дошло.

По его словам, ситуацию вовремя удалось выявить. После чего в школе была проведена большая профилактическая работа по устранению возможных причин, конфликт исчерпан.

"Я все-таки надеюсь, что для него эта история закончится максимально хорошо, насколько это возможно в этой ситуации", - отметил уполномоченный по правам ребенка.Напомним, ранее о предотвращении ЧП в школе города Кирова рассказал заместитель руководителя управления противодействия экстремизму МВД РФ Владимир Макаров. По его словам, подросток интересовался темой школьного насилия и готовил "массовое убийство "с применением холодного оружия и самодельного взрывного устройства".

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область Киров
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