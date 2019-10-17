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17.10.2019 09:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Чебоксарах число пострадавших в ДТП с троллейбусом выросло до 31

Текст: Павел Арсеньев
Фото: Андрей Никоноров Фото: Андрей Никоноров
Фото: Андрей Никоноров

В Чебоксарах количество пострадавших в ДТП на проспекте Тракторостроителей к утру достигло 31 человека. Накануне сообщалось о 26 пострадавших.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
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Оперативную информацию распространила пресс-служба министерства здравоохранения Чувашии.

Напомним, 16 октября около 14 часов 30 минут в Чебоксарах троллейбус врезался в опору освещения. На месте происшествия работало девять бригад скорой медицинской помощи, а также две бригады психологов. Как отметили в региональном минздраве, ситуацию на личный контроль взял глава республики Михаил Игнатьев.

В результате ДТП пострадал 31 человек, в том числе 10 несовершеннолетних. Тяжелых травм нет. Со средней степенью тяжести травм были госпитализированы шесть человек, в том числе один несовершеннолетний. Еще 16 взрослых и девять детей после аварии находятся на амбулаторном лечении.

Как сообщили в прокуратуре Чувашии, по данному факту организована проверка. Водитель троллейбуса был освидетельствован: алкогольного опьянения у него не выявили.

В республиканском управлении СК России пояснили, что также организована доследственная проверка. Правоохранителям предстоит выяснить, отвечали ли требованиям безопасности услуги по перевозке пассажиров.

Происшествия ЧП ДТП Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чебоксары
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