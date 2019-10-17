В Оренбуржье план на 2019 год по ремонту дорог выполнен на 94%

Оренбуржье успешно завершает программу дорожных работ на текущий год. На сегодня здесь сдано почти 480 километров отремонтированных дорог. Это около 94 процентов от плана на 2019-й.

Такие цифры назвал губернатор области Денис Паслер по итогам совещания по реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", которое провел в Екатеринбурге председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

Как отметил на совещании глава кабмина, суммарная протяженность автомобильных дорог общего пользования в нашей стране - свыше полутора миллионов километров. От их состояния прямо или косвенно зависит не только развитие экономики страны, экономики регионов, но и обычная, повседневная жизнь людей, включая вопросы их безопасности.

- До конца года, напомню, в бюджете предусмотрено на национальный проект почти 130 миллиарда рублей, - подчеркнул Дмитрий Медведев.

На сегодня 43 субъекта РФ завершили или заканчивают дорожные программы первого года реализации национального проекта. В их числе - и Оренбуржье.

- В Оренбургской области 26 тысяч километров дорог. В этом году мы ремонтировали 111 объектов. На сегодня сдано почти 480 километров отремонтированных дорог. Это порядка 94 процентов выполнения, - заявил по итогам мероприятия Денис Паслер. - Все идет по плану, сейчас завершаются работы в рамках дополнительного финансирования из областного бюджета - 1,55 млрд рублей, которые также вошли в программу "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Планы, сформированные нами совместно с Министерством транспорта Российской Федерации, и с учетом областных средств предусматривали, прежде всего, увеличение объемов дорожных работ. И что важно, впервые вместе с дорожным ремонтом осуществляется благоустройство прилегающей территории, на что тоже выделены средства.

Губернатор отметил, что главное - не снижать темпов и объемов дорожных работ в ходе реализации национального проекта.

- По сравнению с прошлым годом, мы практически в 1,8 раза увеличили совокупный объем инвестиций в дорожную отрасль. В этом году объемы финансирования составили порядка 18,5 миллиарда рублей на все категории дорог. И эти темпы мы намерены сохранить. Сегодня нормативам соответствуют 24 - 26 процентов дорог области. "Дорожная карта", которую мы подписали с Правительством Российской Федерации, предполагает доведение этого показателя до 32 процентов. Это минимум. Задача, поставленная в указе президента России - это 50 процентов. Поэтому на одной из встреч с главой государства я попросил скорректировать нашу "дорожную карту", подняв показатель до 50 процентов. Проблема дорог есть, и решать ее надо в максимально короткие сроки. Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" нам такую возможность дает. Задача поставлена, и она будет выполнена, - заявил Денис Паслер.