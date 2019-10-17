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17.10.2019 23:49
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Оренбуржье в полтора раза увеличили дорожный фонд

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
В этом году дорожный фонд Оренбуржья вырос в полтора раза - до 11,6 миллиарда рублей. А финансирование ремонта на федеральных трассах увеличилось в 1,4 раза.
На трассе "Оренбург - Беляевка" ведется строительство первого в регионе надземного перехода. Фото: Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области. На трассе "Оренбург - Беляевка" ведется строительство первого в регионе надземного перехода. Фото: Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области.
На трассе "Оренбург - Беляевка" ведется строительство первого в регионе надземного перехода. Фото: Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области.

Об этом заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер в ходе посещения Международной специализированной выставки "Дорога 2019", которая открылась накануне в Екатеринбурге. Свои достижения здесь представили около 250 компаний из 50 российских регионов, а также Китая, Швейцарии и Чехии. Одной из центральных тем экспозиции стал национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области
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По словам лидера региона, 2019 год стал знаковым для дорожной отрасли Оренбуржья - и по объемам финансирования, и по количеству дорожных и инфраструктурных объектов, отремонтированных и построенных в области по нацпроекту и по направлению регионального дорожного фонда.

- В Оренбургской области 25 тысяч километров дорог, из которых поровну дорог регионального, межмуниципального и местного значения. Почти 1000 километров - федеральные трассы. Практически повсеместно высокая степень износа покрытий, - охарактеризовал ситуацию Денис Паслер. - Что сделано: в полтора раза увеличили дорожный фонд региона - до 11,6 миллиарда рублей, включая 1,5 миллиарда рублей на муниципальные дороги. В рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в двух крупнейших городских агломерациях - Орской и Оренбургской - находятся в работе 109 объектов. Финансирование только по национальному проекту - более трех миллиардов рублей.

Фото: Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области.
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Кроме того, с этого года дорожные работы в регионе выполняются комплексно: строители обустраивают не только проезжую часть, но и всю прилегающую инфраструктуру, а также комплексы безопасности дорожного движения. Начато возведение первого в области надземного пешеходного перехода - на трассе "Оренбург - Беляевка".

- Идет ремонт на федеральных трассах, где финансирование выросло в 1,4 раза по сравнению с прошлым годом. На сегодня план ремонтов и нового дорожного строительства выполнен на 92 процента. Более 80 процентов работ уже оплачены подрядчикам, - констатировал Паслер.

Экономика Транспорт Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье - сердце Евразии
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