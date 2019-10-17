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17.10.2019 13:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Перми бродячие собаки съели пенсионерку

Текст: Алексей Трапезников

Следственное управление РФ по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту гибели пожилой жительницы краевой столицы в отношении администрации Перми. Чиновников, ответственных за организацию отлова бродячих животных, обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей "Халатность".

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Как пояснили "РГ" в СУ СК России по Пермскому краю, сообщение об исчезновении 80-летней пенсионерки поступило в полицию 14 октября. В частности, заявитель сообщил в правоохранительные органы, что его пожилая родственница вышла 8 октября на прогулку и не вернулась. К поискам пенсионерки присоединились сотрудники следственного управления, которым удалось обнаружить останки пропавшей женщины - поврежденную кисть руки. Характер повреждений на останках погибшей свидетельствовал о нападении стаи бродячих собак.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Изучаются все обстоятельства произошедшего.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь
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