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17.10.2019 18:19
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В РФ издана книга "Переводы смыслов Корана" на современном татарском языке

Текст: Владимир Емельяненко

В России впервые издана книга "Переводы смыслов Корана" на современном татарском языке. Всероссийский проект Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) - перевод толкований Корана на современный татарский язык - частично достиг цели. Следующий его этап - перевод смыслов Корана на русский язык.

Фото: Пресс-служба ДУМ Санкт-Петербурга и Ленинградской области
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- Потребность в издании Корана на современном татарском языке была острой, - говорит в интервью "РГ" председатель ДУМ РТ Камиль Самигуллин. - Сегодня используется несколько версий переводов Священной книги на татарский язык, но вокруг каждой из них идут споры о степени достоверности переводов. Надеюсь, нами создан классический труд. Он вобрал в себя все прежние достижения, на него, надеюсь, потом будут ссылаться ученые, историки, религиоведы, педагоги...

Перед изданием проект перевода смыслов Корана прошел народное обсуждение. Сигнальный экземпляр в виде макета татарского Корана был издан большим тиражом. Участники обсуждений сошлись во мнении, что Коран получился доступным по смыслу для широкого круга читателей без религиозного образования. Это был продуманный ход издателей - книга не содержит специальных терминов, заимствованных из арабского и персидского языков.

Фото: Муса Садулаев
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- "Переводы смыслов Корана" на современном татарском языке - это этап в восстановлении и освоении утраченного духовного наследия российских мусульман, - считает исламовед, ведущий научный сотрудник Института государства и права РАН Леонид Сюкияйнен. - Возвращение этого духовного наследия и приобщение к нему российских мусульман - задача государственной важности, национальной безопасности и обеспечения суверенитета российского духовного пространства. Кстати, впервые в многонациональной России на государственном уровне уделяется внимание вопросам возрождения традиционных для российских мусульман духовных ценностей, исламского образования и богословского наследия.

Вторая очередь переводов смыслов Корана на русском языке уже подготовлена ДУМ РТ. Как ожидается, на русском языке книга будет издана в ближайшие годы. Она задумана как для проповедей в основном в городских мечетях, так и для широких просветительских и гуманитарных целей - для светского университетского и школьного образования.

Общество Религия Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан
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