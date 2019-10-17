В ульяновском заксобрании одобрили допфинансирование госпрограмм

Депутаты Законодательного Собрания Ульяновской области большинством голосов одобрили дополнительное финансирование нескольких госпрограмм, реализуемых в регионе. На внеочередном заседании парламентарии решали, куда распределить дополнительные средства, поступившие в бюджет - в общей сложности 1,09 миллиарда рублей.

Как уточнила министр финансов Ульяновской области Екатерина Буцкая, большая часть от этой суммы пойдет на выплату заработной платы бюджетникам.

- Изменения в региональный закон предполагают выделение на эти средства 928,3 миллиона рублей. На социальную поддержку более чем 20 категорий льготников планируется дополнительно потратить почти 443,7 миллиона, - отметила министр.

Также в числе предложенных изменений - выделение 103,8 миллиона рублей муниципальным образованиям на зарплату и погашение коммунальных платежей; 45 миллионов - на отрасль ЖКХ и энергетики; увеличение финансирования по программе "Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области" почти на 74 миллиона рублей, а по программе "Развитие культуры, туризма, и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области" - на сумму 71,47 миллиона.

Председатель бюджетного комитета Заксобрания Александр Чепухин пояснил, почему в списке дополнительно финансируемых отраслей нет здравоохранения.

- По состоянию на 1 октября сумма бюджетных ассигнований региональному минздраву составила 10,944 миллиарда рублей. А потрачено было всего 7,543 миллиарда. Остаток - 3,4 миллиарда, поэтому никакой спешки в выделении дополнительных средств сейчас нет. Это не последнее перераспределение бюджетных средств: в ноябре мы снова будем обсуждать этот вопрос. После того как увидим реальное исполнение по остаткам, можно будет рассматривать дополнительное финансирование, - заявил Чепухин.

Предложенные изменения вызвали бурные обсуждения. К примеру, депутат Равиль Хакимов попросил разъяснить, есть ли эффект от средств, выделяемых ульяновскому АПК.

- Прежде мы уже выделяли 1,3 миллиарда рублей на переработку продуктов растениеводства, сейчас предполагается выделить еще 37 миллионов рублей. Мы не можем получить ответ, куда именно идут эти средства, - заявил парламентарий.

В ответ на это министр агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области Михаил Семенкин пояснил, что за девять месяцев нынешнего года аграрии уже вернули в бюджет налогами миллиард рублей.

- По всем показателям растениеводства и животноводства у нас положительная динамика. Рекорд по молоку, сбору сахарной свеклы, валовому сбору подсолнечника, - резюмировал Семенкин.

Первый вице-спикер заксобрания Василий Гвоздев отметил, что фракция ЕР предложенные изменения поддержит, так как этих денег ждет как минимум половина жителей Ульяновской области. Депутата поддержал представитель фракции ЛДПР Дмитрий Грачев, уточнивший, что хотелось бы почувствовать эффективность от программы "Безопасный город", а также вице-спикер, депутат от партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин. Он также предложил провести отдельное заседание правительства региона по вопросу эффективности освоения бюджетных средств в здравоохранении.

В итоге поправки были приняты большинством голосов.