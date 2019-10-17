Видео: В Казани четырехлетний вундеркинд освоил 40 алфавитов

В Казани внимание СМИ приковал четырехлетний мальчик с уникальным лингвистическим даром.

Корреспондент "РГ" побывал в гостях у вундеркинда и пообщался с его матерью Светланой.

Она рассказала, что первыми словами сына были: "Тургенев, "Отцы и дети". Просто ребенку попалась на глаза эта книга. В два года Тамерлан написал свое первое письмо Деду Морозу, допустив только одну ошибку, которую сам же исправил.

В два с половиной года он начал разгадывать кроссворды. Затем началась эпопея с иностранными языками. Сначала он выучил алфавиты английского и немецкого языка вместе с транскрипцией, а затем понеслось...

Тамерлан освоил: марийский, арабский, эстонский, молдавский, аварский, осетинский, финикийский и даже кхмерский алфавиты.

Причем, язык Камбоджи ему так понравился, что мальчик попросил окружающих называть его кхмерчиком.

Сегодня Тамерлан знает 40 алфавитов, легко определяет, на каком языке написан текст и знает некоторые иностранные слова.

Например, недавно он услышал песню про зайца на армянском, сам записал ее на слух на этом языке, совершив лишь незначительные ошибки.

Любовь к буквам у него настолько сильна, что он просит выбривать букву "Е" у себя на виске, поскольку любимые игрушки у него - ежик, енот и ехидна.

Буквами Тамерлан не ограничился. Теперь у него новое увлечение - цифры. Он без труда может сложить в уме трехзначные числа.

При этом репетиторы с мальчиком не занимаются, всю информацию он добывает сам. Что-то из интернета, что-то из книжек.