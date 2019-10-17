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17.10.2019 23:33
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Замглавы Минкомсвязи РФ оценил переход Оренбуржья на "цифру"

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин высоко оценил работу по переходу Оренбуржья на "цифру". Более 98 процентов оренбуржцев уже подключились к новому формату телевещания.
В Оренбурге глава Минкомсвязи РФ встретился цифровыми волонтерами. Фото: Департамент информационных технологий Оренбургской области В Оренбурге глава Минкомсвязи РФ встретился цифровыми волонтерами. Фото: Департамент информационных технологий Оренбургской области
В Оренбурге глава Минкомсвязи РФ встретился цифровыми волонтерами. Фото: Департамент информационных технологий Оренбургской области

Как уже писала "РГ", в ходе визита в Оренбург замглавы Минкомсвязи РФ побывал в региональном колл-центре и встретился с волонтерами, которые помогают населению настроить оборудование для приема цифрового сигнала.

На заседании регионального штаба по переходу на "цифру" Алексей Волин отметил, что небольшое количество обращений на горячую линию говорит о том, что в Оренбуржье проведена огромная предварительная работа по информированию населения о новом формате телевещания.

Фото: Министерство социального развития Оренбургской области
В Оренбуржье обеспечить переход на "цифру" помогли 1324 волонтера

- В области было приобретено 30 тысяч приставок. 60 процентов жителей региона еще десять лет назад имели возможность подключиться к первому мультиплексу в цифровом телевещании. Тогда это было 10 каналов, теперь их 20, - сказал замминистра.
Алексей Волин напомнил, что региональные и местные телеканалы могут продолжить вещание в аналоге. Кроме того, региональные телеканалы, которые победили в конкурсе на вещание на 21 кнопке в кабеле, получили возможность ежедневного пятичасового вещания на общедоступном канале "ОТР" (Общественное телевидение России) - с шести до девяти часов и с 17 до 19 часов в цифровом формате.

Кстати

Вступил в действие закон о 22-й кнопке, позволяющий городам с населением более 100 тысяч человек проводить конкурсы по определению местной телевизионной компании, которая получит право на бесплатное вещание в кабельных сетях. Среди условий участия в конкурсе - 75 процентов отечественного контента и не менее 20 процентов - по проблематике муниципалитета. Операторы кабельного телевидения не будут выставлять победителям конкурса счета за техническое присоединение к кабельным сетям.

Экономика Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье - сердце Евразии
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