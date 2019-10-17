39-летнюю жительницу Нижнего Новгорода будут судить за торговлю детьми. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по области.

По версии силовиков, в 2018 году она предложила беременной женщине, которая не хотела растить и воспитывать своего малыша, забрать его, когда тот родится.

В июле того же года она сделала ей поддельный паспорт, вклеив ее фотографию в документ другой женщины. 27 июля нижегородка родила мальчика.

Документы на новорожденного оформили по ксерокопии фальшивого паспорта, тогда как ребенок был уже у обвиняемой. Чуть позже она пыталась продать его семейной паре из Москвы за 350 тысяч рублей.

- Сделка не состоялась по независящим от злоумышленницы причинам, - говорится в сообщении следователей.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по пунктам "б", "д", "з" части 2 статьи 127.1 УК России ("Купля-продажа и иные сделки в отношение несовершеннолетнего, с использованием поддельных документов"), части 3 статьи 159.1 ("Мошенничество при получении выплат в крупном размере").

Судебно-психиатрическая экспертиза соучастницу признала невменяемой.

Также выяснилось, что обвиняемая воспитывает пятерых несовершеннолетних детей. Генетическая экспертиза показала, что двоим она не является биологической матерью. Их она таким же методом забрала себе в 2012 году у женщин, родивших в Москве, а затем предоставила в госорганы документы, что является их матерью и получила сертификат на материнский капитал. На него в марте 2015 она купила жилье в Нижегородской области.

Обвиняемая свою вину признала. Расследование дела завершено и направлено в суд.