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17.10.2019 11:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Четырех фигурантов дела "Зимней вишни" могут отпустить из-под стражи

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

Гособвинение ходатайствует об изменении меры пресечения для четырех из восьми фигурантов первого уголовного дела о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня". Об этом сообщает "Интерфакс".

Охрана "Зимней вишни" не знала, где хранятся огнетушители

Под домашний арест из-под стражи могут перевести пожарного Сергея Генина, руководившего тушением пожара в ТРЦ Андрея Бурсина, руководителя компании, обслуживавшей в "Зимней вишне" пожарную сигнализацию Игоря Полозиненко, а также его подчиненного Александра Никитина.

Свое обращение представитель прокуратуры объяснил отсутствием законных оснований для ходатайства о продлении ареста перечисленных обвиняемых. Поэтому он вынужден ставить вопрос о смягчении им меры пресечения. В то же время прокуратура просит оставить под арестом остальных фигурантов: экс-гендиректора компании-собственника ТРЦ Юлию Богданову, бывшую управляющую ТРЦ Надежду Судденок, его технического директора Георгия Соболева и охранника Сергея Антюшина. Они обвиняются в нарушении требований пожарной безопасности, оказании не отвечающих этим требованиям услуг, что повлекло по неосторожности смерть шестидесяти человек.

Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта 2018 года, в воскресенье и первый день весенних каникул. Очаг возгорания возник на четвертом этаже, где располагалась игровая зона и кинозалы. Жертвами трагедии стали 23 взрослых и 37 детей. Обвиняемыми по двум уголовным делам о пожаре проходят в общей сложности 15 человек.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово Суд по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове
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